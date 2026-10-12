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Kırkağaç'ta maden şehidi Ömer Karakaya anısına dayanışma programı

Kırkağaç'ta, Soma'daki 1 Ekim göçüğünde yaşamını yitiren madenci Ömer Karakaya anısına düzenlenen hayır yemeğinde dualar edildi; yetkililer ailenin acısını paylaştı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırkağaç'ta maden şehidi Ömer Karakaya anısına dayanışma programı

Kırkağaç'ta maden şehidi Ömer Karakaya anısına dayanışma programı

Manisa'nın Soma ilçesinde 1 Ekim'de meydana gelen göçükte hayatını kaybeden beş madenciden biri olan Ömer Karakaya anısına Kırkağaç'taki baba evinin önünde hayır yemeği verildi. Program, Karakaya ailesinin yakın çevresi ve yerel yöneticilerin katılımıyla gerçekleşti.

Ömer Karakaya'nın arkasında bıraktığı 2 yaşındaki oğlu Yusuf ve ailesiyle dayanışma gösterilen törende, katılımcılar merhum ve tüm maden şehitleri için dualar etti. Heyet, ailenin acısını paylaşmak üzere Ömer Karakaya'nın babası Yusuf Karakaya ile bir araya geldi.

Programın içeriği:

Baba evinin önünde düzenlenen etkinlikte önce dualar okundu, ardından hayır yemeği verildi. Tören sonunda organizasyonu yapanlar ve katılanlar, maden şehitlerinin anısını yaşatmanın önemine vurgu yaptı. Etkinlik, yapılan duaların ardından sona erdi.

Yerel yönetimden taziye mesajı:

Programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ile genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları katıldı. Dutlulu sosyal medya paylaşımında, "Soma Maden Şehidimiz Ömer Karakaya’yı dualarla ve rahmetle andık" diyerek ailenin ve yakınlarının acısını paylaştığını belirtti ve kaybedilen tüm maden şehitlerini saygıyla andı.

Katılımcılar, benzer acıların tekrarlanmaması temennisinde bulunurken, aileye sabır dilendi ve merhumların ruhları için dua edildi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU VE BERABERİNDEKİ HEYET, KARAKAYA AİLESİNİN...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU VE BERABERİNDEKİ HEYET, KARAKAYA AİLESİNİN ACISINI PAYLAŞARAK MADEN ŞEHİTLERİNİ DUALARLA ANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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