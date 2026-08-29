Geri ödemeye alınan üç ilaçla tedaviye erişim genişliyor

SGK listesine üç yeni ilaç eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişikliklere ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, 2 adet Hemofili B ilacı ve 1 adet kanser ilacı olmak üzere, 1’i yerli üretim 3 ilacı geri ödeme kapsamına aldıklarını bildirdi.

geri ödeme kapsamına eklenen ilaçlar:

Açıklamaya göre SGK geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında hemofili B tedavisinde kullanılan iki ilaç ile bir kanser ilacı bulunuyor; eklenenlerden birinin yerli üretim olduğu belirtildi. Bu düzenleme, ilgili hasta gruplarının tedaviye erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

diğer düzenlemeler ve beklenen etkiler:

Işıkhan, eczanelerde üretilen majistral ilaçlarda kurumca ödenen tutarın %40 oranında artırıldığını açıkladı. Ayrıca çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamının genişletildiği ifade edildi.

Kemik iliği nakli süreçlerine yönelik de önemli iyileştirmeler yapıldığı, kemik iliği nakli bekleyen hastalar için uygun verici bulunmasına yönelik tarama süreçlerinin güncellendiği ve tedavi ile ilaç uygulamalarına ilişkin düzenlemeler gerçekleştirildiği kaydedildi. Işıkhan konuşmasını, hastalara acil şifalar dileyerek ve düzenlemelerin hayırlı olmasını temenni ederek sonlandırdı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN'IN PAYLAŞIMI