Dolar 48,8269 +0,04%
Euro 55,6209 -0,46%
Bist 13.251,85 +0,40%
Altın Gram 6.779,90 -1,31%
EUR/USD 1,1388 -0,57%
Brent Petrol 98,60 +3,34%
--°

Karaman'da 3. kattaki dairede ölü bulunan çiftin incelemesi kimyasal şüphesiyle sürüyor

Karaman'da 11 katlı sitenin 3. katındaki dairede Namık (53) ve Fatma Özcan (45) ölü bulundu; odada kimyasal madde kokusu tespit edilince AFAD ve ekipler inceleme başlattı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 17:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da 3. kattaki dairede ölü bulunan çiftin incelemesi kimyasal şüphesiyle sürüyor

Karaman'da 3. kattaki dairede ölü bulunan çiftin incelemesi kimyasal şüphesiyle sürüyor

Karaman'da haber alınamayan karı koca, evlerinde ölü bulundu. Olayda kimyasal madde şüphesi üzerinde durulurken ilgili birimler tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

olayın gelişimi:

Olay, saat 14.30 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'ta bulunan 11 katlı sitenin 3. katındaki dairede meydana geldi. Çiftin çocuklarının durumu bildirmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Adrese sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, daireye girdiklerinde Namık Özcan (53) ve Fatma Özcan (45)'ı hareketsiz halde buldu.

inceleme ve alınan önlemler:

Ekipler odada kimyasal madde kokusu olduğunu fark edince, bulundukları alanı terk ederek durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, özel kıyafet ve cihazlarla dairede ölçüm ve inceleme yaptı. Kimyasal maddenin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü; risk nedeniyle bina sakinlerinin tedbir amacıyla tahliye edildiği bildirildi.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, kimyasal madde riski nedeniyle dairede hemen inceleme yapamadı. Daire kapı ve pencereleri açılarak havalandırıldı; yapılacak yeniden ölçümlerin ardından detaylı incelemenin yarın sabah yapılacağı öğrenildi.

Olay yerinde ilk müdahalede bulunan sağlık, itfaiye ve polis personeli ise tedbir amaçlı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek kontrol edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor ve yetkililer, kimyasal maddenin tespiti ile ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Karaman&#039;da karı koca ölü bulundu: Olayda kimyasal madde şüphesi

Karaman'da karı koca ölü bulundu: Olayda kimyasal madde şüphesi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Datça'da Hastane Altı Plajı'nda serinlemek isteyen 81 yaşındaki kadın yaşamını y...
images

Nilüfer'de yükselen dumanlar söndü: 19 kişi güvenle tahliye edildi
images

Arsuz'da mahalleyi tedirgin eden ev yangını: 2'si çocuk 4 kişi tedbir amaçlı has...
images

T-26 tünelinde zincirleme kaza: bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Türkiye ile ticarette yeni hedef: Zelenskiy 10 milyar doları işaret etti

Datça'da Hastane Altı Plajı'nda serinlemek isteyen 81 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Nilüfer'de yükselen dumanlar söndü: 19 kişi güvenle tahliye edildi

Bakan ışıkhan şanghay’da: yapay zekayı insan kapasitesini geliştiren araç olarak konumlandırmalıyız

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü