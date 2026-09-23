Karaman'da 3. kattaki dairede ölü bulunan çiftin incelemesi kimyasal şüphesiyle sürüyor

Karaman'da haber alınamayan karı koca, evlerinde ölü bulundu. Olayda kimyasal madde şüphesi üzerinde durulurken ilgili birimler tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

olayın gelişimi:

Olay, saat 14.30 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'ta bulunan 11 katlı sitenin 3. katındaki dairede meydana geldi. Çiftin çocuklarının durumu bildirmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Adrese sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, daireye girdiklerinde Namık Özcan (53) ve Fatma Özcan (45)'ı hareketsiz halde buldu.

inceleme ve alınan önlemler:

Ekipler odada kimyasal madde kokusu olduğunu fark edince, bulundukları alanı terk ederek durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, özel kıyafet ve cihazlarla dairede ölçüm ve inceleme yaptı. Kimyasal maddenin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü; risk nedeniyle bina sakinlerinin tedbir amacıyla tahliye edildiği bildirildi.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, kimyasal madde riski nedeniyle dairede hemen inceleme yapamadı. Daire kapı ve pencereleri açılarak havalandırıldı; yapılacak yeniden ölçümlerin ardından detaylı incelemenin yarın sabah yapılacağı öğrenildi.

Olay yerinde ilk müdahalede bulunan sağlık, itfaiye ve polis personeli ise tedbir amaçlı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek kontrol edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor ve yetkililer, kimyasal maddenin tespiti ile ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Karaman'da karı koca ölü bulundu: Olayda kimyasal madde şüphesi