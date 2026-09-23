Trabzonspor'dan tescilli imaj uyarısı: Salah görselleri ticari kullanımda izin yok

trabzonspor'dan açıklama: hak ihlallerine karşı adım atılıyor

Trabzonspor, transferi dünya çapında geniş yankı uyandıran Mohamed Salah hakkında oluşan kullanım iddialarına ilişkin resmi bir uyarı yayımladı. Kulüp, bordo-mavili formayla çekilmiş fotoğraf ve ismin bazı işletmeler tarafından ticari amaçla izin alınmadan kullanıldığını tespit ettiğini bildirdi.

kulübün vurguladığı esaslar:

Açıklamada, bir futbolcunun takım forması giymesinin üçüncü kişilere o oyuncunun isim ve görsellerini ticari amaçlarla kullanma hakkı vermeyeceği açıkça belirtildi. Kulüp, bu tür yayın ve reklamlarda izinsiz kullanımın hem oyuncunun kişilik ve imaj haklarını hem de Trabzonspor'un marka hakları, ticari itibarı ve ekonomik değerlerini zedeleyebileceğine dikkat çekti.

hukuki süreç ve yaptırım sinyali:

Trabzonspor, tespit edilen ihlallerin kayıt altına alındığını ve söz konusu reklam ile ticari kullanımlara karşı hukuki ve cezai başvurular yapılacağını duyurdu. Kulüp açıklamasında ayrıca, futbol sevgisi ve taraftarlığın hukuken korunan hakların izinsiz ticarileştirilmesine gerekçe oluşturamayacağı da hatırlatıldı.

İlgili açıklama, kulübün marka yönetimi ve oyuncu haklarının korunmasına yönelik kararlılığını ortaya koyarken; işletmelere de resmi onay olmaksızın oyuncu ismi, fotoğraf veya kombinasyonlarının kullanımı konusunda uyarı niteliği taşıyor. Trabzonspor, ihlallerin devamı halinde gerekli tüm hukuki yolların işletileceğini belirtti.

TRABZONSPOR, MOHAMED SALAH’IN İSMİ, GÖRSELLERİ VE BORDO-MAVİLİ FORMAYLA ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜLERİNİN BAZI İŞLETMELER TARAFINDAN TİCARİ AMAÇLARLA İZİNSİZ KULLANILMASINA KARŞI KAMUOYUNU UYARDI. BORDO-MAVİLİ KULÜP, TESPİT EDİLEN İHLALLERLE İLGİLİ HUKUKİ VE CEZAİ BAŞVURULARIN YAPILACAĞINI AÇIKLADI.