Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan ulaşımı kısa süreli aksattı

Alaplı-Akçakoca kara yolunda heyelan

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi ile Düzce'nin Akçakoca ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Kavukkavla mevkisinde, etkili yağış sonrası yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yol üzerine savruldu. Olay, yolun Akçakoca istikametine doğru seyreden trafikte kısa süreli aksamalara neden oldu.

Meydana gelen heyelan:

Yağışın ardından zemindeki gevşeme nedeniyle kopan parçalar, yol yüzeyini kaplayarak araç trafiğini zorladı. Bölgeden geçen sürücüler, düşen moloz ve kayaların oluşturduğu tehlike sebebiyle dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Olay yerinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

Ekip müdahalesi ve yol koşulları:

Karayolları ekipleri, yola düşen toprak ve kaya parçalarının temizlenmesi için çalışma başlattı ve trafiğin kontrollü şekilde sağlanması için gerekli tedbirler alındı. Ayrıca, Karayolu Köprü üzerinde yağış sonrası oluşan su birikintileri sürücülere zorluk çıkardı; yetkililer sürücüleri su birikintilerine karşı dikkatli ve yavaş seyretmeleri yönünde uyardı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun kontrollü olarak yeniden açılması ve bölgedeki ekiplerin temizlik ile güvenlik önlemlerini sürdürdüğü bildirildi.

ZONGULDAK'IN ALAPLI İLÇESİ İLE DÜZCE'NİN AKÇAKOCA İLÇESİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN YOLDA MEYDANA GELEN HEYELAN NEDENİYLE ULAŞIMDA KISA SÜRELİ AKSAMALAR YAŞANDI.