Çavdarhisar'da üreticiye hibe rehberi: kırsalda yatırım fırsatları anlatıldı

toplantının gündemi:

Çavdarhisar ilçesinde üretici ve yatırımcılara yönelik kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Programa Aslanhisar Yerel Eylem Grubu (YEG) ev sahipliği yaptı ve Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş de katıldı.

sunulan destekler ve başvuru süreçleri:

Toplantıda, kırsalda üretimi ve yatırımı desteklemeye yönelik KKYDP, IPARD ve IFAD kapsamında sunulan hibe ve destek programlarının kapsamı aktarıldı. Üreticilere ve girişimcilere hangi tür projelerin desteklendiği, başvuru süreçleri, değerlendirme kriterleri ve yatırım imkanlarına ilişkin uygulamalı bilgiler verildi.

soru-cevap ve yol haritası:

Katılımcıların merak ettiği soruların yanıtlandığı soru-cevap bölümünde başvuru hazırlığı ve proje uygulamasına dair pratik öneriler paylaşıldı. Yetkililer, kırsal alanda üretim, yatırım ve kalkınmanın desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirterek katılımcıları yönlendirdi.

ÇAVDARHİSAR’DA KIRSAL KALKINMA HİBELERİ ANLATILDI