Iğdır'da topraklara kalite taşınıyor: 160 üreticiye sertifikalı buğday desteği

dağıtım töreni ve katılımcılar:

Iğdır'da tarımsal üretimin geliştirilmesi ve sertifikalı buğday çeşitliliğinin artırılması amacıyla planlanan proje kapsamında gerçekleştirilen tohum dağıtım töreni Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ana Hizmet Binası bahçesinde yapıldı. Törene Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, üreticiler ve davetliler katıldı.

Proje kapsamında toplam 40 ton sertifikalı buğday tohumuun, 160 üretici ile buluşturulacağı açıklandı. Dağıtımda kadın, genç, engelli, şehit yakını ve gazi yakını üreticilere öncelik verilerek programın sosyal içerikli hedeflere de hizmet etmesi amaçlandı.

projenin hedefleri ve öncelikler:

Yetkililer projenin amacını; sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırmak, ilde verimli ve kaliteli buğday üretimini artırmak ve ekim alanlarını genişletmek olarak özetliyor. Öncelikli gruplara yapılan ayrım siyasetiyle tarımsal desteğin sosyal açıdan kapsayıcı hale getirilmesine özellikle vurgu yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş törende proje uygulaması ve hedefleriyle ilgili şunları söyledi: "Bu proje ile 40 ton sertifikalı buğday tohumunu 160 üreticimizle buluşturacağız. Tohum dağıtımında kadın, genç, engelli, şehit yakını ve gazi yakını üreticilere öncelik vererek, üretimin yanı sıra sosyal açıdan kapsayıcı bir destek mekanizması oluşturmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında kullanılacak buğday çeşidi, daha önce ilimizde gerçekleştirilen demonstrasyon çalışmalarında sulu şartlarda yüksek verim ve kalite potansiyeli göstermiştir. Elde edilen bu sonuçların üreticilerimize aktarılması ve söz konusu çeşidin ilimizde yaygınlaştırılması, verimli ve kaliteli buğday üretiminin artırılması açısından önem taşımaktadır. Aynı zamanda projemiz, üretim planlaması doğrultusunda ilimizin öncelikli ürünlerinden biri olan buğdayın ekim alanlarının artırılmasına katkı sağlayacaktır. Sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılmasıyla birlikte üreticilerimizin daha yüksek verim elde etmelerine ve üretimde kaliteyi artırmalarına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu proje sayesinde, hem tarımsal üretimin verim ve kalitesinin artırılmasına hem de sosyal açıdan kapsayıcı bir destek mekanizmasının güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır".

Proje yetkilileri, demonstrasyon çalışmalarında elde edilen olumlu geri dönüşlerin saha uygulamalarına aktarılmasının, bölgedeki buğday üretim kalitesini ve verimini artırmada belirleyici olacağını belirtti. Sertifikalı tohumun kullanımının yaygınlaşmasının hem üretici gelirlerine hem de bölgesel üretim planlamasına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Sonuç olarak proje, teknik ve sosyal bileşenleri bir arada ele alarak il düzeyinde buğday üretimini güçlendirmeyi ve öncelikli üretici gruplarına doğrudan destek sunmayı hedefliyor.

IĞDIR’DA SERTİFİKALI BUĞDAY TOHUMU DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ