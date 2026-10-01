Dolar 49,0301 +0,03%
Euro 55,1686 -0,68%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.624,47 +0,37%
EUR/USD 1,1233 -0,89%
Brent Petrol 102,37 +4,43%
--°

Sosgip başvuruları 16 ekime uzatıldı: TR82 bölgesine 725 bin avroluk destek

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 2026 SOSGİP başvuruları 16 Ekim'e uzadı; Kastamonu, Çankırı ve Sinop'taki sosyal girişimlere toplam 725 bin avro hibe sağlanacak.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Sosgip başvuruları 16 ekime uzatıldı: TR82 bölgesine 725 bin avroluk destek

Sosgip başvuru süresi uzadı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından eş finansman sağlanan 2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SOSGİP) için son başvuru tarihi uzatıldı. Program, TR82 Bölgesi'nde faaliyet gösteren sosyal girişimlerin kurumsal kapasitelerini güçlendirmeyi, sosyal sorunlara yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi ve ekonomik dayanıklılıklarını artırmayı amaçlıyor.

Programın amacı ve bütçesi:

Program kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta uygulanacak projelere toplam 725 bin avro (yaklaşık 39 milyon TL) tutarında hibe desteği sağlanacak. Destek, bölgedeki sosyal girişimlerin proje geliştirme ve uygulama kapasitelerini artırmaya yönelik yönlendirilecek.

Uygun başvuru sahipleri ve destek koşulları:

Programa başvurabilecek kuruluşlar arasında kooperatifler, birlikler (kadın kooperatif birlikleri ve üretici birlikleri), dernekler, vakıflar (iktisadi işletmesi bulunan veya kurmayı planlayan) ve sosyal işletmeler yer alıyor. Uygun projelere 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ve yüzde 90’a varan hibe desteği verilebilecek.

Başvuru süreci ve son tarihler:

SOSGİP Mali Destek Programı 20 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilmişti. Başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 16 Ekim Cuma saat 23.59'a kadar yapılacak; taahhütname teslimleri ise 23 Ekim Cuma saat 17.00'ye kadar tamamlanmalı. Revize edilmiş başvuru rehberi ve detaylı bilgilere Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın internet sitesinden erişilebileceği belirtildi.

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI TARAFINDAN KASTAMONU, SİNOP VE ÇANKIRI’DA YÜRÜTÜLEN YILI SOSYAL...

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI TARAFINDAN KASTAMONU, SİNOP VE ÇANKIRI’DA YÜRÜTÜLEN YILI SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI’NIN SON BAŞVURU TARİHİ 16 EKİM’E UZATILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa oda seçimlerinde birlik mesajı, Burkay: zaferimiz mübarek olsun
images

MTSO'da oylar sayıldı: Sadıkoğlu'nun listesi önde çıktı
images

Giresun borsasında 19 oy farkla yeniden başkan Hamza Bölük
images

Giresun ticaret ve sanayi odasında Hasan Çakırmelikoğlu güven tazeledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Minibüs kapısı otomobile saplandı, kazada yaralanma olmadı

Bursa oda seçimlerinde birlik mesajı, Burkay: zaferimiz mübarek olsun

Soma'da göçük: kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı ikiye yükseldi

manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu zincirleme kaza: 3 yaralı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı