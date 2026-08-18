Çaycuma'da odunluk yangınında jandarma ilk müdahaleyi üstlendi

Çaycuma'da odunluk yangını:

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Helimler Mahallesi'nde bir odunlukta yangın çıktı. Olayı fark eden ev sahibi Salih Kırnapçı, durumu Karapınar Jandarma Karakolu'na bildirdi.

Jandarma ve itfaiyenin müdahale süreci:

İhbar üzerine olay yerine gelen Karapınar jandarma ekipleri, yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kısa süre sonra bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri çalışmalarla alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonucunda odunlukta hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI HELİMLER MAHALLESİ’NDE BİR ODUNLUKTA YANGIN ÇIKTI. YANGIN, JANDARMA EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİ SONRASI İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ.