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Kapaklı ile Saray arasında boş arazide seferberlik: rüzgarla yayılan yangın vatandaş müdahalesiyle söndürüldü

Kapaklı ile Saray arasındaki Bozoba mevkiindeki boş arazide çıkan yangına itfaiye ve vatandaşlar traktör ile greyder desteği verip evlere ulaşmadan söndürdü.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 21:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kapaklı ile Saray arasında boş arazide seferberlik: rüzgarla yayılan yangın vatandaş müdahalesiyle söndürüldü

Bozoba mevkiinde alevler rüzgarla hızla yayıldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ile Saray ilçeleri arasında bulunan Bozoba mevkiindeki boş arazide, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak bölgeyi dumanlarla kapladı.

Müdahale ekipleri ve yerel destek:

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine her iki ilçeden de itfaiye araçları bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevredekiler de katıldı; bazı vatandaşlar çalışmalara traktör ve greyder getirerek destek verdi.

Operasyonun sonucu:

Yoğun çaba ve koordinasyon sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Müdahaleler sonucunda alevler evlere ulaşmadan söndürüldü ve daha büyük bir zararın önüne geçildi.

Söndürme çalışmaları sırasında ekiplerin ve vatandaşların birlikte hareket etmesi, müdahalenin başarısında belirleyici oldu.

YANGINA MÜDAHALE EDEN EKİPLER

YANGINA MÜDAHALE EDEN EKİPLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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