Kapaklı ile Saray arasında boş arazide seferberlik: rüzgarla yayılan yangın vatandaş müdahalesiyle söndürüldü

Bozoba mevkiinde alevler rüzgarla hızla yayıldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ile Saray ilçeleri arasında bulunan Bozoba mevkiindeki boş arazide, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak bölgeyi dumanlarla kapladı.

Müdahale ekipleri ve yerel destek:

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine her iki ilçeden de itfaiye araçları bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevredekiler de katıldı; bazı vatandaşlar çalışmalara traktör ve greyder getirerek destek verdi.

Operasyonun sonucu:

Yoğun çaba ve koordinasyon sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Müdahaleler sonucunda alevler evlere ulaşmadan söndürüldü ve daha büyük bir zararın önüne geçildi.

Söndürme çalışmaları sırasında ekiplerin ve vatandaşların birlikte hareket etmesi, müdahalenin başarısında belirleyici oldu.

YANGINA MÜDAHALE EDEN EKİPLER