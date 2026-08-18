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Milli takım Hamburg yolunda: süper kupa mesaisi ve elemeler hazırlığı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul antrenmanının ardından Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa için Hamburg'a gitti; elemeler hazırlıkları turnuva sonrası sürecek.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 21:26

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Milli takım Hamburg yolunda: süper kupa mesaisi ve elemeler hazırlığı

yolculuk ve antrenman:

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu’nda Litvanya ve İzlanda ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirilen yaklaşık 2 saatlik antrenmanın ardından Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa’ya katılmak üzere Almanya’nın Hamburg kentine hareket etti.

Milliler, İstanbul Havalimanı’ndan kalkan Türk Hava Yolları uçağıyla Hamburg’a giderken, organizasyonun tamamlanmasının ardından İstanbul’a dönüp Dünya Kupası Elemeleri hazırlıklarına yeniden odaklanacak.

süper kupa programı:

Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa maç programı şu şekilde açıklandı:

21 Ağustos Cuma
TSİ 18.45 Türkiye - Hırvatistan

22 Ağustos Cumartesi
Üçüncülük ya da Final karşılaşması

dünya kupası elemeleri takvimi ve hedefler:

A Milli Takım, eleme grubundaki ilk sınavını 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya ile verecek. İkinci pencere maçında ise ay-yıldızlılar 31 Ağustos Pazartesi saat 22.30'da Reykjavik’te Laugardalshöll Arena’da İzlanda ile karşılaşacak.

Teknik ekip ve oyuncular, süper kupa organizasyonunu hem rekabetçi prova hem de taktiksel inceleme fırsatı olarak değerlendiriyor. Turnuva dönüşü yapılacak çalışmalarla takımın kadro uyumu ve oyun planları Litvanya ile İzlanda maçlarına özel bir şekilde şekillendirilecek.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki kadronun Hamburg’daki programı, saha içi uygulamalar ve maç tecrübelerini ön plana çıkaracak şekilde planlandı; hedef, eleme pencerelerine en hazır şekilde girmek.

FIBA 2027 BASKETBOL DÜNYA KUPASI ELEMELERİ İKİNCİ TUR J GRUBU’NDA LİTVANYA VE İZLANDA İLE...

FIBA 2027 BASKETBOL DÜNYA KUPASI ELEMELERİ İKİNCİ TUR J GRUBU’NDA LİTVANYA VE İZLANDA İLE KARŞILAŞACAK OLAN A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, İSTANBUL’DAKİ ANTRENMANIN ARDINDAN TÜRK HAVA YOLLARI DBB SÜPER KUPA'YA KATILMAK ÜZERE ALMANYA'YA HAREKET ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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