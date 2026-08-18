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Esenyurt emniyet müdürünün rütbe töreninde eşi ve çocukları yanındaydı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Emniyet Genel Müdürlüğü kararıyla 1. sınıf emniyet müdürü oldu; rütbesini eşi ve çocukları taktı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 21:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Esenyurt emniyet müdürünün rütbe töreninde eşi ve çocukları yanındaydı

terfi kararı ve rütbe

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararıyla 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti. Kurulun değerlendirmesi sonucunda gelen terfi, Kayhan'ın hizmet içindeki konumunu resmen yükseltti.

tören anları

Rütbe sevincini mesai arkadaşları ve ailesiyle paylaşan Kayhan'ın yeni rütbesi, tören sırasında eşi ve çocukları tarafından takıldı. Aile fertlerinin yakın desteği ve mesai arkadaşlarının tebrikleri törene damga vurdu.

karışık duygular

Kayhan, tören sırasında duygusal anlar yaşadı; yakın zamanda babasını kaybetmesi nedeniyle sevincinin bir ölçüde buruk olduğunu belirtti. Bu ifade, terfi sevincinin kişisel bir kayıpla eşzamanlı yaşanmasının altını çizdi.

İlçe emniyet teşkilatındaki çalışma arkadaşları ve yakın çevresi, Kayhan'ı hem tebrik etti hem de bu özel günde ailesinin yanında olmasının önemine dikkat çekti. Rütbe takdimi, hem mesleki hem de insani boyutlarıyla törene katılanlar için anlamlı anlar oluşturdu.

ESENYURT İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ ÖZAY KAYHAN, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK DEĞERLENDİRME KURULU...

ESENYURT İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ ÖZAY KAYHAN, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK DEĞERLENDİRME KURULU KARARIYLA 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ RÜTBESİNE TERFİ ETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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