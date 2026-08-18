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Arsin'de otoparka düşen insansız hava aracı patladı, üç araç hasar gördü

Trabzon’un Arsin ilçesinde emniyet müdürlüğü yakınındaki otoparka düşen insansız hava aracı patladı; olayda 3 araçta maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 21:17

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 21:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Arsin'de otoparka düşen insansız hava aracı patladı, üç araç hasar gördü

Arsin'de emniyet müdürlüğü yakınında drone düştü

Trabzon’un Arsin ilçesinde, Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yanındaki araçların bulunduğu alana bir insansız hava aracı düştü ve patladı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Patlama sonucunda park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu.

olayın ayrıntıları:

Alınan bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında emniyet müdürlüğü sahasına bir insansız hava aracı düştü. Patlamada toplam 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; çevredeki kişiler ve görevliler tarafından kimse zarar görmediği kaydedildi.

ekiplerin çalışması:

Sahada olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, düşen cihazın ve patlamanın nedenine ilişkin inceleme yapıyor ve güvenlik önlemleri alıyor.

Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor; çalışmalar tamamlandıktan sonra olayla ilgili daha ayrıntılı bilgi paylaşılacak.

TRABZON&#039;UN ARSİN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI YANINDA BULUNAN ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞEN İNSANSIZ...

TRABZON'UN ARSİN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI YANINDA BULUNAN ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞEN İNSANSIZ HAVA ARACI PATLADI. 3 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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