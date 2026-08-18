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Artuklu'da müstakil konutta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı

Mardin'in Artuklu ilçesi Şehidiye Mahallesi'nde çıkan müstakil ev yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; evde maddi hasar oluştu, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 21:12

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 21:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Artuklu'da müstakil konutta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı

yangına müdahale:

Mardin'in Artuklu ilçesi Şehidiye Mahallesi'nde bulunan müstakil bir konutta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürme çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler aynı zamanda soğutma ve güvenlik önlemleri uyguladı.

hasar ve inceleme:

Yangın sonucu konutta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri ve yetkililer inceleme başlattı; yangının çıkış nedeni araştırılıyor ve soruşturma sürüyor.

MARDİN&#039;İN ARTUKLU İLÇESİNDE MÜSTAKİL EVDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE...

MARDİN'İN ARTUKLU İLÇESİNDE MÜSTAKİL EVDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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