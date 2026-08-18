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Brentford Yunus Emre Konak'ı 5 yıllığına bağladı, 1 yıl Lincoln City'ye kiraladı

Brentford, Yunus Emre Konak ile 5 yıllık kontrat imzaladı; 20 yaşındaki oyuncu 2026-2027 sezonunda Championship ekibi Lincoln City'ye kiralanacak.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 21:20

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Brentford Yunus Emre Konak'ı 5 yıllığına bağladı, 1 yıl Lincoln City'ye kiraladı

Brentford'ın son hamlesi:

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak ile kulüp tarihini ileriye taşıyacak bir adım attı. Kulüp, oyuncuyla 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını ve Yunus'un 2026-2027 sezonu boyunca Championship ekiplerinden Lincoln City'de kiralık olarak forma giyeceğini açıkladı.

Konak, 2024 yılında Süper Lig ekibi Sivasspordan transfer edilmişti. Brentford yönetimi, oyuncunun gelişimini uzun vadede değerlendirme kararı aldı ve genç futbolcunun oyun tecrübesini artırmak amacıyla bir sezonluk İngiltere içi kiralamayı tercih etti.

Kiralama ve sezon hedefleri:

Brentford cephesine göre bu adımın temel gerekçesi, Konak'ın düzenli ilk 11 deneyimi kazanması ve fiziksel olarak Championship'in zorlu oyun yapısına alışması. Kulüp yetkilileri, oyuncunun geçen sezon Oxford'da düzenli süre almasının faydalarını gördüklerini belirtiyor. Lincoln City'de bir sezon geçirmek, onun rekabetçi maç sürelerini artırarak gelişimini hızlandırmayı hedefliyor.

Takım yönetimi için en kolay seçenek Yunus'u kadroda tutmak olabilirdi; ancak oyuncunun uzun vadeli gelişimi için oyun saatine öncelik verildiği ifade edildi. Kiralamanın oyuncuya saha içinde sorumluluklar yükleyerek performansını olgunlaştırması bekleniyor.

Teknik direktörün değerlendirmesi:

Brentford Teknik Direktörü Keith Andrews, kulübün resmi açıklamasında Yunus ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Yunus’u çok beğeniyorum. Onun gelişimini yakından takip ettim, hatta duran top antrenörü olduğum zamanlara kadar uzanıyor bu. Buraya geldiğinde çok az İngilizce biliyordu ve Brentford’a olan bağlılığı sayesinde takımın çok sevilen bir üyesi oldu. Ona çok değer veriyorum. Gelişimine devam edebilmesi için onu uzun vadeli bir sözleşmeyle bağlayabildiğim için çok mutluyum. Yunus’un gelişimine devam etmesi ve oyununa fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir ortamda A takımda futbol oynaması gerçekten çok önemli. Geçen sezon Oxford’da düzenli olarak oynamasının faydalarını gerçekten gördük. En kolay şey onu kadromuzda tutmak olurdu ama onun için önemli olan, gelişiminde bir sonraki adımı atmasıdır. Gerçekten iyi bir hazırlık dönemi geçirdi ve oyunundaki gelişmeyi görebiliyorsunuz. İyi bir durumda görünüyor ve orada iyi bir sezon geçirebileceğinden çok eminim."

Andrews'in vurguladığı nokta, oyuncunun kulübe bağlılığı ve adaptasyon sürecindeki ilerlemesi. Brentford, Konak'ı koruyup gelişimini takip ederken, bir sezonluk kiralamanın her iki taraf için de fayda sağlayacağı görüşünde.

Bu hamle, Brentford'ın genç oyunculara yatırım yapma stratejisinin bir parçası olarak okunuyor. Yunus Emre Konak'ın Lincoln City macerası, gelişimini hızlandırıp Premier Lig düzeyinde kalıcı bir yer edinme hedefi taşıyacak.

BRENTFORD, 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIĞI YUNUS EMRE KONAK&#039;IN 1 YILLIĞINA LİNCOLN CİTY&#039;YE...

BRENTFORD, 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIĞI YUNUS EMRE KONAK'IN 1 YILLIĞINA LİNCOLN CİTY'YE KİRALANDIĞINI AÇIKLADI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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