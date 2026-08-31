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Çelikhan'da gece bastıran dolu tütün tarlalarını parçaladı

Çelikhan'da gece görülen 10-15 dakikalık dolu, hasada sayılı günler kalan tütünlerin yapraklarını parçalayarak üreticileri mağdur etti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Çelikhan'da gece bastıran dolu tütün tarlalarını parçaladı

gece etkili olan dolu yağışı tarlalarda hasara yol açtı:

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde gece geç saatlerde başlayan dolu yağışı, kısa sürmesine rağmen tarlarda ciddi görüntülere neden oldu. Yaklaşık 10-15 dakika devam eden dolu, yerini yağmura bıraktı. Sabah saatlerinde tarlalarına giden üreticiler, hasada sayılı günler kalan tütünlerde yaprakların parçalandığını görünce şaşkına döndü.

çiftçilerin tespitleri ve beklentileri:

Çiftçiler, dolunun neden olduğu zararın oldukça büyük olduğunu ifade etti. Yaprakları tamamen parçalanan tütünlerin verim ve kalite kaybına uğradığını belirten üreticiler, bu durumun maddi kayba yol açacağını söyledi. Birçok çiftçi, oluşan zararın telafisi için yetkililerden ve ilgili kurumlardan destek beklediklerini dile getirdi.

Olayın ardından tarlarda yapılan ilk incelemelerde, zarar gören ürünlerin hasat öncesi dönemde olması nedeniyle mağduriyetin arttığı vurgulandı. Çiftçiler, özellikle hasada kısa süre kala yaşanan bu tür hava olaylarının üretici gelirleri üzerinde doğrudan etkisi olduğunu belirterek acil değerlendirme ve yardım çağrısında bulundu.

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN DOLU YAĞIŞI, TARLADA EKİLİ TÜTÜNLERE...

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN DOLU YAĞIŞI, TARLADA EKİLİ TÜTÜNLERE ZARAR VERDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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