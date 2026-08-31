Aile ve okul el ele: çocuğumla okula ilk adım defteriyle uyum süreci

başlangıç ve programın amacı:

Yeni eğitim-öğretim dönemi 14 Eylül'de başlarken, okul öncesi (anaokulu) ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kısa ama yoğun dönemde okula ilk adımın ailelerle birlikte atılması hedefleniyor. Hazırlanan Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri ile ailelerin, çocuklarının okula uyum ve gelişim süreçlerine daha yakın ve bilinçli şekilde eşlik etmesi amaçlanıyor.

defterin işlevi ve beklentiler:

Defter, çocuğun okul yolculuğunun ilk aşamalarında aile ve okul arasındaki iletişimi somutlaştırmayı amaçlıyor. Günlük gözlemler, küçük etkinlik önerileri ve paylaşım alanları sayesinde ailelerin çocuğun gelişimine dair farkındalığı artacak; çocuğun deneyimleri ise yıl boyunca kalıcı bir hatıraya dönüşebilecek. Bu yaklaşım çocukla ailesinin birlikte düşünmesini, üretmesini ve paylaşımda bulunmasını teşvik ediyor.

aile-okul iş birliğinin önemi:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, defterin ön sözünde aile ile okulun karşılıklı güven ve iş birliği içinde hareket etmesinin çocukların eğitim yolculuğunun sağlam temeller üzerine kurulmasında belirleyici olduğunu vurguluyor. Bu vurguyla, uygulama yalnızca başlangıç günlerine ait bir araç olmaktan çıkarak yıl boyunca sürecek bir iletişim köprüsüne dönüşüyor.

Uygulamanın başarı kriterleri arasında düzenli geri bildirim, ailelerin defteri etkin kullanımı ve okul tarafından sağlanacak destek yer alıyor. Ailelerin süreçte aktif rol alması, çocukların okula adaptasyonunu hızlandırabilir ve öğrenme ortamına güven duymanın temelini oluşturabilir.

ÖĞRENCİLER VE AİLELERİ İÇİN OKULA İLK ADIMLA BAŞLAYAN VE YIL BOYUNCA YAŞANAN DENEYİMLERLE KALICI BİR HATIRAYA DÖNÜŞECEĞİ İNANCIYLA HAZIRLANAN "ÇOCUĞUMLA OKULA İLK ADIM DEFTERİ" İLE AİLELERİN, ÇOCUKLARININ OKULA UYUM VE GELİŞİM SÜREÇLERİNE DAHA YAKINDAN EŞLİK ETMELERİ HEDEFLENİYOR.