Işıklı kavşakta iki otomobil çarpıştı: 9 kişi yaralandı

Kazanın oluş biçimi ve yer bilgisi:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Osmaniye Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta Altay Caddesi ile Ahmet Akyollu Caddesi'nin kesiştiği noktada iki otomobil çarpıştı. Kazada Berat Ü. yönetimindeki 16 AET 152 plakalı araç ile Aziz Emre Y. yönetimindeki 16 LC 792 plakalı araç birbirine girdi. Şiddetli çarpmanın etkisiyle her iki araçta da savrulma meydana geldi.

yaralananlar ve müdahale:

Kaza sonucu, sürücüler ile 16 AET 152 plakalı araçtaki yolcular Arda Kaan T. (21), Ayşenur Y. (21), İsmail P. (20) ve Mert İbrahim G. (21) ile diğer araçtaki yolcular Mehmet G. (19), Defne K. (21) ve Ahmad Nour S. (18) ile kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişi yaralandı. Yaralananlar için olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilk müdahale yapıldı ve yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma ve trafik durumu:

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor, trafik ekipleri ise olay yerindeki güvenlik önlemlerini alarak ulaşımı kontrollü olarak sağladı.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 9 KİŞİ YARALANDI. POLİS KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI.