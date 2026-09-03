Çermikli Kur'an kursu öğrencileri tarihi Diyarbakır'ı keşfetti

etkinlik hakkında:

Çermik İlçe Müftülüğü'ne bağlı İkbal Kur'an kursu öğrencilerine yönelik Diyarbakır'da bir gezi programı düzenlendi. Etkinlik, Diyarbakır Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Diyarbakır Şubesi Kadın Kolları işbirliğinde gerçekleştirildi ve kursiyerlere hem kültürel bilinç kazandırmayı hem de sosyal bağları güçlendirmeyi amaçladı.

gezinin rotası ve amaçları:

Program kapsamında katılımcılar, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mekanlarını rehber eşliğinde gezdi. Ziyaretler, öğrencilerin bulundukları çevrenin tarihî dokusunu ve kültürel mirasını yerinde görerek öğrenmelerine imkan sağladı; bu tür uygulamalı etkinliklerin eğitim sürecini desteklediği vurgulandı.

destek ve hediyelerin dağıtımı:

Gezinin sonunda öğrencilere giyim yardımı ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Dağıtılan desteklerin, kursiyerlerin ihtiyaçlarına katkı sağlamak ve katılımı teşvik etmek amacıyla verildiği belirtildi.

Etkinlik, hem eğitimsel hem de toplumsal açıdan katılımcıların deneyimini zenginleştirmeyi hedefleyen bir uygulama olarak kayda geçti; düzenleyici kurumlar benzer çalışmaları sürdürme niyetinde olduklarını ifade etti.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNE BAĞLI İKBAL KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DİYARBAKIR’DA GEZİ PROGRAMI DÜZENLENDİ.