Uşak kitap fuarı ikinci yılında Atapark'ta binlerce okurla buluşuyor

Uşak kitap fuarı ikinci yılında Atapark'ta açılıyor:

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Uşak Kitap Fuarı, kentte kitap ve okuma kültürünü güçlendirmek amacıyla 25 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Atapark'ta ziyaretçilerini bekliyor. Fuar, her gün 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak ve yaklaşık 100 yayınevi ile binlerce kitabı okurlarla buluşturacak.

açılış ve gün gün program etkinlikleri:

Fuar, 25 Eylül Cuma günü Klinik Psikolog Melihşan Çakın ile başlayacak; aynı akşam saat 19.30'da Hayati İnanç bir söyleşi ve imza programı gerçekleştirecek. 26 Eylül Cumartesi günü aralarında Ceren Melek, Dilara Keskin, N.G. Kabal, K. Kübra Berk, Ali Lidar, Hazel Noya, Azra İzgüner, Fatma Erdek, Zeynep Sey, Gamze Aydeniz ve Sedef Kabaş gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda yazar okurlarla buluşacak.

27 Eylül Pazar programında Adora Yağmur, Aslı Arslan, Aziz Kaplan, Ali Lidar, Zeynep Sahra ile birlikte birçok yazar yer alacak. Fuarın dikkat çekici konuklarından Sunay Akın 28 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'de söyleşi ve imza programı gerçekleştirecek; aynı gün Erol Yıldız, Semra Doğanay, Sultan İliş Bedetcigin de sevenleriyle buluşacak.

29 Eylül Salı günü Abdullah Kundakçı, 30 Eylül Çarşamba günü ise fuarın onur konuğu Ayşe Kulin saat 17.00'de okurlarıyla bir araya gelecek. Aynı gün Şair Haydar Ergülen saat 18.00'de dinleti ve imza programı yapacak; programda ayrıca Süleyman Kuşçu da yer alıyor. 1 Ekim Perşembe günü Merve Mina Seyhan, 2 Ekim Cuma günü Ümit Özkan fuardaki etkinliklerde okurlarla buluşacak.

Fuarın son günlerine doğru 3 Ekim Cumartesi günü çok sayıda yazar, şair ve gazeteci katılım gösterecek. Bu tarihte Işık Işık, Mehmet Emin Kızgın, Özcan Kara, İnci Aral, Büşra Ümmühan, Ferhat Taştekin, Yusuf Halaçoğlu ve aralarında Şükrü Erbaş, Arif Kızılyalın, İsa Küçük, Bekir Ödemiş, Nedim Gürsel, Nazım Alpman gibi isimlerin de bulunduğu geniş bir program yer alacak; bazı dinleti ve imzalar saat 15.00 ve 16.00'da gerçekleştirilecek. Fuarın kapanış günü olan 4 Ekim Pazar günü ise Beyza Alkoç, N. Kemal Zeybek, R. İdeli, Fatma Şamata gibi isimler katılacak.

fuarda sunulan olanaklar ve belediye organizasyonu:

Fuar, her yaştan okura hitap edecek biçimde edebiyattan tarihe, şiirden gazeteciliğe, çocuk ve gençlik yayınlarına kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Uşak Belediyesi'nin farklı birimlerinden ekipler fuarda aktif rol alacak: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yayınevleri ve yazarlarla iletişimi sağlarken, Zabıta ve Güvenlik Birimi alanda güvenlik ve düzeni üstlenecek. İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından kurulacak kafe bölümünde çay, tarhana ve atıştırmalıklar bulunacak, alanda ayrıca geleneksel Uşak halısı standı yer alacak.

Alan temizliği ve hijyeninden Temizlik İşleri Müdürlüğü sorumlu olacak; fuar boyunca okullardan gelecek öğrencilerin güvenli ulaşımı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlanacak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ise fuar boyunca oluşacak görüntüleri basın ve sosyal medya üzerinden paylaşarak etkinlikleri duyuracak.

Fuar kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kurulacak stant, gençlerin eğitimini desteklemek ve kitaba ulaşamayan çocuklara destek sağlamak amacıyla kitap bağışlarını kabul edecek; toplanan bağışlar ihtiyaç sahibi çocuklara gönderilecek.

Uşak Belediyesi, fuarı yalnızca kent içinden değil çevre illerden gelecek kitapseverlerin de ziyaret etmesini bekliyor ve önemli bir kültür etkinliği olarak tanımlıyor. Belediye, kitapların bilgi edinmenin yanı sıra düşünmenin, sorgulamanın ve ortak bir gelecek kurmanın da aracı olduğuna dikkat çekerek tüm vatandaşları Uşak Kitap Fuarı'na davet ediyor.

KİTAP FUARI AFİŞ