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Fenerbahçe altyapısı Darıca'da hazırlık maçlarıyla deneyim kazandı

Fenerbahçe altyapı takımları Darıca'da düzenlenen organizasyonda Darıca ekipleriyle 10 hazırlık maçı oynadı; yaklaşık 500 kişi maçı tribünden takip etti.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 18:56

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe altyapısı Darıca'da hazırlık maçlarıyla deneyim kazandı

Fenerbahçe altyapısı Darıca'da sahadaydı:

Fenerbahçe altyapı takımları, Darıca'da düzenlenen hazırlık organizasyonunda Darıca Kartalgücü Spor Kulübü ve Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü ile karşılaştı. Farklı yaş gruplarından genç futbolcuların maç tecrübesi kazanması amaçlanan program kapsamında toplam 10 hazırlık maçı oynandı.

organizasyon ve maç programı:

Etkinlik, Darıca Kartalgücü Spor Kulübü'nün davetiyle gerçekleştirildi ve farklı yaş kategorilerinden oyunculara düzenli oyun süresi sağlandı. Organizasyonu takip edenlerin sayısı sahadaki atmosferi tamamladı; karşılaşmaları yaklaşık 500 kişi tribünden izledi. Maçlar, genç sporcuların saha içi iletişim, rakip analizi ve maç temposuna uyum konusunda pratik kazanmasına odaklandı.

temsilcilerin açıklamaları:

Darıca Kartalgücü Spor Kulübü Başkanı Menderes Korkmaz, Fenerbahçe altyapısını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek kulübe, teknik heyete ve sporculara teşekkür etti. Korkmaz, organizasyonun yerel futbolun gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise çocukların sporla iç içe büyümesinin önemine dikkat çekti ve yetenek gelişimi ile dostça rekabetin altını çizdi. Bıyık, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Fenerbahçe altyapı antrenörlerinden Deniz Keskin, Başkan Bıyık'a bir Fenerbahçe forması takdim etti. Organizasyon, hem yerel kulüpler arası iş birliğini hem de genç oyuncuların gelişimini destekleyen bir platform olarak değerlendirildi.

FENERBAHÇE ALTYAPI TAKIMLARI, DARICA’DA DÜZENLENEN ORGANİZASYONDA DARICA KARTALGÜCÜ SPOR KULÜBÜ VE...

FENERBAHÇE ALTYAPI TAKIMLARI, DARICA’DA DÜZENLENEN ORGANİZASYONDA DARICA KARTALGÜCÜ SPOR KULÜBÜ VE DARICA BELEDİYESİ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ İLE HAZIRLIK MAÇLARINDA KARŞI KARŞIYA GELDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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