Dolar 48,8149 +0,01%
Euro 55,9982 +0,08%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.835,67 -0,65%
EUR/USD 1,1467 -0,02%
Brent Petrol 97,69 +1,51%
--°

Sokaklar güvende uygulamasında Sakarya'da üç ayrı operasyonda altı tutuklama

Adapazarı ve Sapanca'da 'Sokaklar Güvende' uygulaması kapsamında düzenlenen üç operasyonda 6 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 18:53

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 18:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sokaklar güvende uygulamasında Sakarya'da üç ayrı operasyonda altı tutuklama

Operasyonun yürütülmesi:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adapazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Sokaklar Güvende' uygulaması çerçevesinde Adapazarı ve Sapanca ilçelerinde üç ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 6 şüpheli yakalandı.

şüpheliler ve gözaltı bilgisi:

Yakalananlar arasında M.T. (41), Ö.T. (43), M.N. (30), Y.E.A. (29), A.Y. (37) ve A.U. (25) yer aldı. Şahısların adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda elde edilen bulgular soruşturmanın seyrini belirledi.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Aramalarda 7 parça halinde 184 gram A-M 2201 sentetik kannabinoid, 260 gram metamfetamin, 200 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılacağı değerlendirilen tütün ve 0,85 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. İlgili birimler, 184 gram A-M 2201 maddesinin yaklaşık 552 kilogram bonzai üretiminde kullanılabilecek miktara karşılık geldiğini bildirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Soruşturma savcılık koordinesinde devam ediyor.

SAKARYA’NIN ADAPAZARI VE SAPANCA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU...

SAKARYA’NIN ADAPAZARI VE SAPANCA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yurt güvenliğinde güçlendirme: 120 özel güvenlik görevlisi eğitime katıldı
images

Erzurum adliyesi'nde suçlara karşı eş güdümlü hukuk hamlesi
images

Oyun oynarken geri manevra yapan aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yar...
images

Okul güvenliği için eşgüdüm: 81 ilin valileri Erzincan'da toplandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum adliyesi'nde suçlara karşı eş güdümlü hukuk hamlesi

Erken fark edilmeyen işitme kayıpları dil ve konuşma gelişimini gerileyebilir

Gaipler köyünde 220 metrelik sondajla içme suyu çalışmaları hız kazandı

Oyun oynarken geri manevra yapan aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı