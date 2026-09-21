Viranşehir'de jandarmanın operasyonunda kaçak akaryakıt ve ekipmanlara el konuldu

operasyonun ayrıntıları:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçakçılıkla mücadele ekipleri önemli miktarda akaryakıt ele geçirdi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonda 1 ton 650 litre kaçak akaryakıt ile bir adet sayaçlı akaryakıt pompası ve bir adet yakıt dolum tabancası bulundu. Ele geçirilen bu malzemelere el konuldu.

soruşturma ve gözaltılar:

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONUNDA 2 GÖZALTI