Dolar 48,8149 +0,01%
Euro 55,9982 +0,08%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.835,67 -0,65%
EUR/USD 1,1467 -0,02%
Brent Petrol 97,69 +1,51%
--°

Viranşehir'de jandarmanın operasyonunda kaçak akaryakıt ve ekipmanlara el konuldu

Şanlıurfa Viranşehir'de jandarma operasyonunda 1.650 litre kaçak akaryakıt, sayaçlı pompa ve dolum tabancası ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 18:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Viranşehir'de jandarmanın operasyonunda kaçak akaryakıt ve ekipmanlara el konuldu

operasyonun ayrıntıları:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçakçılıkla mücadele ekipleri önemli miktarda akaryakıt ele geçirdi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonda 1 ton 650 litre kaçak akaryakıt ile bir adet sayaçlı akaryakıt pompası ve bir adet yakıt dolum tabancası bulundu. Ele geçirilen bu malzemelere el konuldu.

soruşturma ve gözaltılar:

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA&#039;DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONUNDA 2 GÖZALTI

ŞANLIURFA'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONUNDA 2 GÖZALTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yurt güvenliğinde güçlendirme: 120 özel güvenlik görevlisi eğitime katıldı
images

Erzurum adliyesi'nde suçlara karşı eş güdümlü hukuk hamlesi
images

Oyun oynarken geri manevra yapan aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yar...
images

Okul güvenliği için eşgüdüm: 81 ilin valileri Erzincan'da toplandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Seydikemer'de kaptaj yenilemesiyle içme suyu hattı güçlendirildi

Muğla'da delege buluşması: istikrar ve katılım vurgusu

Erzincan'da Sevgi Evleri çocuklarının zihni oyunla güçleniyor

Kütahya vakıfları Kızılcaören okuluna kırtasiye desteği sağladı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı