Viranşehir'de jandarmanın operasyonunda kaçak akaryakıt ve ekipmanlara el konuldu

operasyonun ayrıntıları:
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçakçılıkla mücadele ekipleri önemli miktarda akaryakıt ele geçirdi.
ele geçirilen malzemeler:
Operasyonda 1 ton 650 litre kaçak akaryakıt ile bir adet sayaçlı akaryakıt pompası ve bir adet yakıt dolum tabancası bulundu. Ele geçirilen bu malzemelere el konuldu.
soruşturma ve gözaltılar:
Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
ŞANLIURFA'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONUNDA 2 GÖZALTI
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