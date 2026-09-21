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Düğünde havaya ateş: yorgun mermi bir kadını yaraladı, dokuz kişi tutuklandı

Aksaray'ın Bağlıkaya beldesinde 13 Eylül'de bir düğünde havaya ateş açılması sonucu yorgun mermi Nilüfer D.'nin omzunu yaraladı, 10 kişiden 9'u tutuklandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 18:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düğünde havaya ateş: yorgun mermi bir kadını yaraladı, dokuz kişi tutuklandı

Düğünde havaya ateş sonucu yorgun mermiyle yaralanma

İl merkezine bağlı Bağlıkaya beldesinde 13 Eylül'de düzenlenen bir düğünde havaya açılan ateş sonucu düşen yorgun mermi, Nilüfer D. isimli kadının omzuna isabet etti. Olay yerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın tedavi altına alındı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

olayın seyri:

Görgü tanıklarının ihbarı ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda düğünde tabanca ile ateş ettiği belirlenen 10 kişi tespit edilerek gözaltına alındı, olay yerinde kullanılan tabancalar da ele geçirildi.

soruşturma ve yargılama:

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim önüne çıkarılan 10 kişiden 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Uzmanların uyardığı üzere, havaya rastgele yapılan ateşler yere düşen mermilerin isabet etmesiyle ciddi yaralanmalara yol açabiliyor. Olay, kutlama amaçlı ateş etmenin kamu güvenliği açısından oluşturduğu riski bir kez daha gözler önüne serdi.

Yorgun mermi kadını yaraladı, tabanca ateşleyen 9 maganda tutuklandı

Yorgun mermi kadını yaraladı, tabanca ateşleyen 9 maganda tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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