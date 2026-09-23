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Akçakoca'nın eski belediye başkanı Fikret Albayrak adli kontrolle serbest bırakıldı

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi, irtikap iddiasıyla yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 19:56

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 20:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Akçakoca'nın eski belediye başkanı Fikret Albayrak adli kontrolle serbest bırakıldı

Duruşma ve mahkeme kararı:

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi, "irtikap" suçlamasıyla yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında adli kontrol şartıyla tutukluluk halinin kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, Albayrak hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine ve yurt içinde tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

Albayrak yaklaşık dört aydır tutuklu bulunuyordu; gözaltına alınma tarihi dosyada 22 Mayıs olarak yer aldı. Savcılık, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için tutukluluk halinin devamını talep etmişti ancak mahkeme adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Duruşmada tarafların beyanları:

İddia makamının hedefindeki ihbar, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde inşaat işleriyle uğraşan E.Ö. isimli iş adamının başvurusu üzerine başladı. E.Ö., imar ve iskan sorunları nedeniyle kendisinden eski belediye başkanı Fikret Albayrak tarafından rüşvet talep edildiğini öne sürmüş ve bu nedenle 2,5 milyon liralık çek verdiğini iddia etmişti.

Albayrak savunmasında, hiçbir iş adamını zorla ya da tehditle para almaya zorlamadığını, belediyenin mali açıdan sıkıştığını ve yardım/bağış talebinde bulunduğunu belirtti. Albayrak, H.Ö. ve oğlu E.Ö. ile çay sohbetleri sırasında belediyeye destek istemek dışında bir ilişki kurulmadığını, ABİTAŞ şirketinin borcuna karşılık kendisine iki çek getirildiğini ve çekleri şirket genel müdürüne teslim ettiğini söyledi. Mahkemedeki ifadesinde, çeklerin 1 milyon ve 1,5 milyon olarak düzenlendiğini ve toplam 2,5 milyon tutarının kurum kayıtlarına geçirildiğini aktardı.

Şikayetin geri çekilmesi ve savunma talepleri:

Davacı E.Ö., duruşmada şikayetinden vazgeçtiğini açıklayarak, kendisine belediyenin 2,5 milyon liraya ihtiyaç duyulduğu söylendiğini ve çekleri bağış niyetiyle düzenlediğini belirtti. E.Ö. ayrıca davalara katılmak istemediğini iletti. Davacının avukatı da müvekkilinin şikayetinden vazgeçtiğini yineledi.

Albayrak’ın avukatları, olayda irtikap suçunun oluşmadığını savunarak müvekkillerinin beraatini talep ettiler. İddia makamı ise dosyanın tamamlanması ve tanık beyanlarının alınması için tutukluluğun sürmesini istemişti; ancak mahkeme adli kontrol uygulamasıyla tutuksuz yargılama kararı verdi. Hukuki süreç bundan sonra yargılama hâlinde devam edecek.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA ESKİ CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI FİKRET ALBAYRAK, İRTİKAP SUÇLAMASIYLA ÇIKARILDIĞI...

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA ESKİ CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI FİKRET ALBAYRAK, İRTİKAP SUÇLAMASIYLA ÇIKARILDIĞI 2 AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TUTUKLULUK HALİNİN KALDIRILMASINA, YURT DIŞINA ÇIKIŞININ YASAKLANMASINA VE TUTUKSUZ YARGILANMASINA KARAR VERİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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