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Uludağ beyaz örtüsüne kavuştu

Bursa'nın kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a sezonun ilk karı düştü; yüksek kesimler beyaza bürünürken vatandaşlar yağışı cep telefonlarıyla kaydetti.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 20:07

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 20:14

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EDİTÖR: Serkan Varol

Uludağ beyaz örtüsüne kavuştu

uludağ'da sezonun ilk karı

Bursa'da kış turizminin önde gelen merkezlerinden Uludağ'a sezonun ilk karı düştü. Etkili yağış yüksek kesimlere ulaşarak bölgeyi beyaza bürüdü.

görüntülenen anlar

Yağış sırasında oluşan manzara, çevrede bulunanlar tarafından sıkça kayda alındı. Sezonun ilk karı, ziyaretçiler ve bölge sakinleri tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

bölgedeki beklentiler

Kar yağışı, kış sezonunun habercisi olarak dikkat çekti ve yüksek alanlarda beyaz örtünün yerleştiği görüldü. Yüksek kesimlere kar düşmesi, bölgedeki kış turizmi ortamını ilk işaretlerle canlandırdı.

BURSA&#039;DA KIŞ TURİZMİNİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN ULUDAĞ&#039;A SEZONUN İLK KARI YAĞDI.

BURSA'DA KIŞ TURİZMİNİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN ULUDAĞ'A SEZONUN İLK KARI YAĞDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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