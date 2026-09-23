Akşam yağışı İstanbul trafiğini yüzde 69'a yükseltti

İstanbul trafiğinde akşam yoğunluğu:

Akşam iş çıkışı saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu yağışın etkisiyle arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre yoğunluk %69 olarak ölçüldü.

Harita verileri:

İBB'nin verileri, kent genelinde akışın hissedilir şekilde yavaşladığını gösterdi. Özellikle D-100 Karayolu'nda araçlar ilerlemekte zorlandı ve yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Vatandaşların dönüşü:

İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar evlerine ulaşmakta güçlük yaşadı; trafikte beklemeler ve yavaş seyir gözlendi.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU AKŞAM İŞ ÇIKIŞI SAATLERİNDE YAĞIŞIN DA ETKİSİYLE ARTTI. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI VERİLERİNE GÖRE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 69 OLARAK ÖLÇÜLDÜ.