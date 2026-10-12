Çilimli'de kahverengi kokarcaya karşı tarımsal seferberlik başlatıldı

Çilimli'de kahverengi kokarca tehdidine karşı koordineli adımlar

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Düzce Valiliği destekleriyle yürütülen kahverengi kokarca mücadelesi Çilimli ilçesinde sürdürüldü. Programda ilçe yöneticileri, teknik ekipler ve köy ile mahalle muhtarları bir araya gelerek zararlıya karşı ortak hareket edilmesi kararı aldı.

dağıtım ve bilgilendirme:

Etkinlik kapsamında Çilimli’deki 27 köy ve mahalle muhtarına, kahverengi kokarca ile mücadelede kullanılmak üzere bitki koruma ürünü dağıtıldı. Dağıtım öncesinde muhtarlara zararlının ilçedeki mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve saha tespitleri hakkında bilgi sunuldu. Ayrıca ilaçlama zamanı, uygulama şekli ve dağıtılan ürünün suyla karışım oranı gibi uygulamaya dönük teknik konularda detaylı yönlendirme yapıldı.

mücadele stratejisi ve ortak sorumluluk:

Programa katılanlar arasında yer alan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun çalışmanın önemine vurgu yaparak, üreticiler, muhtarlar ve ilgili kurumların birlikte hareket etmesinin gerekliliğini belirtti. Uzun, doğru zamanlama ve uygun yöntemlerin kullanılmasının zararlının yayılımını engelleyeceğini; tüm üreticilerin sürece aynı hassasiyetle katılmasının tarımsal kayıpları azaltmaya katkı sağlayacağını ifade etti.

Programda ayrıca Çilimli Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Kansız, ilçe ve şube müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları hazır bulundu. Yetkililer, Entegre Mücadele prensipleri doğrultusunda farklı yöntemlerin bir arada uygulanarak kahverengi kokarca popülasyonunun ekonomik zarar eşiğinin altında tutulmasının hedeflendiğini ve çalışmaların Düzce genelinde devam edeceğini bildirdi.

Yerel düzeyde yapılan üretici bilgilendirmeleri ve ürün dağıtımları, saha uygulamalarının koordinasyonunu güçlendirerek zararlıya karşı daha etkili sonuçlar alınmasını amaçlıyor. Yetkililer muhtarlar ve üreticilerden düzenli izleme ve zamanında müdahale çağrısında bulundu.

DÜZCE’DE TARIMSAL ÜRETİMİ TEHDİT EDEN KAHVERENGİ KOKARCAYA KARŞI MÜCADELE ÇALIŞMALARI ÇİLİMLİ’DE DEVAM ETTİ. İLÇEDEKİ 27 KÖY VE MAHALLE MUHTARINA BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ DAĞITILIRKEN, ZARARLIYLA ETKİN MÜCADELE İÇİN TEKNİK BİLGİLENDİRME YAPILDI.