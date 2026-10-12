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Bilimi toplumla buluşturan ilk zirve Ankara'da kapılarını açıyor

TÜBİTAK ve ODTÜ ev sahipliğinde 14-15 Ekim'de düzenlenen 1. Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi, bilim ve toplum arasındaki güveni güçlendirmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bilimi toplumla buluşturan ilk zirve Ankara'da kapılarını açıyor

Türkiye’nin bilim iletişimi ekosistemi ilk kez tek çatı altında

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumla doğrudan, anlaşılır ve güvenilir yollarla paylaşılması amacıyla düzenlenen 1. Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi, 14-15 Ekim tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştiriliyor. TÜBİTAK yürütücülüğünde ve ODTÜ ev sahipliğinde hazırlanan program, bilim insanları, medya temsilcileri, üniversiteler, bilim merkezleri, sivil toplum kuruluşları ve genç araştırmacıları bir araya getirerek alanın ilk kapsamlı buluşmasını hedefliyor.

Birinci gün: güven inşa etmek ve kamuoyuyla ilişki kurmak:

Zirvenin açılış ve birinci gün oturumları, bilim ile toplum arasındaki güven eksenine odaklanıyor. Programda vatandaş bilimi çalışmalarının öncülerinden Prof. Dr. Darlene Cavalier açılış konuşması yapacak. Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, "Gökyüzünün Ötesinden Yeryüzüne: Uzayı Anlatmak" başlıklı sunumuyla yörünge deneyimlerini ve bilimin kitlelere aktarılma süreçlerini aktaracak. Ayrıca veri ve sanat harmanıyla tanınan medya sanatçısı Refik Anadol "Bilimi Görselleştirmenin Hikayesi: Bilimsel Veriden Sanata" oturumunda yer alacak.

Birinci gün programı ayrıca; kutup araştırmaları, kamu güveni, dijital mecralarda bilim haberciliğinin dinamikleri ve yapay zekânın iletişim ekosistemine etkileri gibi çok yönlü başlıkları kapsayan panellere ev sahipliği yapacak. Dr. Öğr. Üyesi Niels G. Mede, Ömer Kökçam, Prof. Dr. Burcu Özsoy ve Dr. Ömer Kamacı gibi isimler tartışmalara katılacak.

İkinci gün: saha deneyimleri, gençlik ve yayıncılık:

Zirvenin ikinci günü, üniversitelerin bilim iletişimindeki rolü, sağlık iletişiminde güven inşa etme yaklaşımları ve genç kuşakların merakını tetikleyen yeni nesil yöntemler üzerine oturumlara ayrıldı. Program kapsamında TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinin 60 yıllık yayıncılık geçmişi de özel bir oturumda ele alınacak; derginin popüler bilim hafızasındaki yeri paylaşılacak.

Bilim merkezlerinin sahadaki rolü de ikinci günün önemli bileşeni. GUHEM, Konya Bilim Merkezi, Kocaeli Bilim Merkezi ve Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi temsilcileri sahada edindikleri tecrübeleri aktarırken, bilim ve toplum destek programlarından yararlanan araştırmacılar uygulamadaki başarı hikayelerini anlatacak. Medyanın bilimsel bilgiyi toplumsallaştırma sorumluluğu ise "Medyada Bilim: Haber, Ekran, Belgesel" oturumunda gazeteciler ve medya temsilcileriyle masaya yatırılacak.

Kapanış ve ödüller:

Zirve, 15 Ekim Perşembe günü düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni ile son bulacak. Organizasyon; popüler bilim yayıncılığı, bilim merkezleri, dijital içerik üretimi ve bilim-toplum projeleri alanlarında ekosisteme değer katan kişi ve kurumları ödüllendirerek bu çalışmaları görünür kılmayı amaçlıyor. Etkinliğin, bilim iletişimi alanında sürdürülebilir iş birliklerinin tesis edilmesi ve geleneksel bir platform oluşturulması hedefi bulunuyor.

Program ayrıntılarını incelemek ve ücretsiz kayıt olmak isteyenler, etkinliğin resmi adresi üzerinden bilgi alabilir: https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/bilim-iletisimi-zirvesi.

TÜBİTAK YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE VE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ) EV SAHİPLİĞİNDE ODTÜ KÜLTÜR VE...

TÜBİTAK YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE VE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ) EV SAHİPLİĞİNDE ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ’NDE TÜRKİYE’NİN İLK BİLİM İLETİŞİMİ ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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