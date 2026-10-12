Eğitimde yeni rota: bilgiden beceriye ve değere odaklı dönüşüm

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in açılış konuşması:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Bilim Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, eğitimin hedef ve yöntemlerinde köklü değişim gerektiğini belirtti. Tekin, dünyanın hızla değiştiğini ve eğitim ile yükseköğretimin bu değişime uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Konuşmasında, okulun artık sadece bilgi aktaran bir kurum olmaktan çıkarılması; öğrencilerin edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilmeleri ile muhakeme yeteneklerinin geliştirilmesinin esas alınması gerektiğini vurguladı.

Eğitim modelinde metodoloji değişikliği:

Bakan Tekin, geçmişte bilgiye erişimin sınırlı olduğu dönemde okulların temel kaynağın ne olduğu şeklinde kurgulandığını, ancak dijitalleşme ve yeni enstrümanların bilgiye erişimi yaygınlaştırmasıyla bu yaklaşımın artık yeterli olmadığını ifade etti. Buna karşılık uygulanması gereken modelin, öğrencilerin öğrendiklerini somut yeteneklere dönüştürmesini sağlayan bir metodoloji olduğunu belirtti ve bu dönüşümün hem eğitim hem de yükseköğretim düzeyinde sistematik şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Altyapı, erişim ve uluslararası kıyaslamalar:

Tekin, AK Parti iktidarıyla birlikte 2002’den bu yana eğitim alanında yapılan yatırımlara dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde fiziki altyapı ve erişim yönünden devasa yatırımlar gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan, bu ilerlemenin uluslararası raporlara da yansıdığına işaret etti. Tekin, bu yıl 8 Eylül tarihinde yayımlanan OECD değerlendirme raporunda Türkiye’nin derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ile eğitimde teknoloji kullanımında OECD ortalamalarının üzerine çıktığının açıklandığını aktardı.

PISA sonuçlarındaki ilerleme:

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçlarına ilişkin verileri paylaşan Tekin, 2022 PISA sınavlarında Türkiye’nin fen bilimlerinde 18 puan, okuma becerilerinde 16 puan ve matematikte 8 puan artış kaydettiğini belirtti. Bakan, fen bilimleri ve okuma alanlarında OECD ortalamalarının üstüne çıkıldığını; fen bilimlerinde 15 sıra birden yükselmenin ardından 38 OECD ülkesi arasında 14’üncü sıraya gelindiğini ifade etti.

Değerler, öğretmenler ve Maarif Modeli:

Tekin, elde edilen akademik başarıların arkasında Cumhurbaşkanının desteği ve öğretmenlerin emeğinin bulunduğunu vurguladı. Eğitimin yalnızca akademik başarı ile sınırlı kalmaması gerektiğini söyleyen Bakan, öğrencilerin milli ve manevi değerler, merhamet, adalet ve insanlık bilinciyle yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti. Bu çerçevede Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bu değerlerin müfredatın merkezine yerleştirildiğini sözlerine ekledi.

Konuşma, eğitim politikalarında hem nicelik hem nitelik açısından sağlanan kazanımları öne çıkarırken, önümüzdeki dönemde beceri odaklı, değerleri gözeten ve uluslararası kriterlerle rekabet edebilen bir eğitim sistemine geçiş gereğinin altını çizdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ’NİN 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ’NE KATILDI.