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Cilvegözü sınır kapısı yakınında tır zeytin bahçesine uçtu

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda kontrolden çıkan tır karşı şeride geçip zeytin bahçesine devrildi; yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 19:05

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 19:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Cilvegözü sınır kapısı yakınında tır zeytin bahçesine uçtu

Cilvegözü sınır kapısı yakınında kaza

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında kontrolden çıkan bir tırın karşı şeride geçip zeytin bahçesine devrildiği bildirildi. Olayda araç plakası 27 AUP 151 olan MAN marka tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza anı ve oluş biçimi:

Kazanın, park halinde bulunan tırın iki tırın arasından ana yola çıkmaya çalıştığı sırada meydana geldiği belirtildi. Görgü tanıklarına göre sürücü aracın kontrolünü kaybetti, karşı şeride geçti ve zeytin bahçesine uçtu.

Olayı görenlerden Mahmut Zekkuroğlu, "İki tırın arasında park halinden çıkmaya çalışan tırın, ana yola çıktığı esnada ayağı gazda mı kaldı bilemiyoruz aniden karşı yola çıktı. Karşı yola geçti ve oradan zeytin bahçesine uçtu" ifadelerini kullandı.

Müdahale ve sürücünün durumu:

İhbarın ardından bölgeye jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araç içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı; yetkililer sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

HATAY&#039;IN REYHANLI İLÇESİNDEKİ CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI&#039;NDA KONTROLDEN ÇIKAN TIR, KARŞI ŞERİDE...

HATAY'IN REYHANLI İLÇESİNDEKİ CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI'NDA KONTROLDEN ÇIKAN TIR, KARŞI ŞERİDE GEÇEREK ZEYTİN BAHÇESİNE DEVRİLDİ. KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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