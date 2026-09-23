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çıraklık eğitim merkezinde öğretmen müdahalesi sonrası 16 yaşındaki öğrencinin burnu kırıldı

Afyonkarahisar Mesleki Eğitim Merkezi'nde 16 yaşındaki E.I., öğretmen E.K.'nin saldırısı sonucu burnu kırıldı; aile savcılığa başvurdu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 21:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

çıraklık eğitim merkezinde öğretmen müdahalesi sonrası 16 yaşındaki öğrencinin burnu kırıldı

olayın gelişimi:

Olay, Afyonkarahisar Mesleki Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Kentte bir berber ve kuaför salonunda çırak olarak çalışan ve aynı zamanda mesleki merkezde lise eğitimi gören E.I. (16), okul içinde arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra öğretmenlerden E.K. tarafından odasına götürüldü.

Öğretmenin iddiasına göre, E.I. bir anda kendisine saldırdı ve öğretmenin suratına kafa attı. Ancak olayın diğer tarafında yer alan aile ve tanık beyanları, farklı bir görüntü ortaya koydu: çocuğun odaya girerken durumu normalken, çıkarken yüzü kan içindeydi.

okuldaki sağlık müdahalesi ve tespit edilen yaralanmalar:

Olayın ardından kanlar içinde kalan E.I., odadan çıkarak koridorda bekleyen arkadaşlarının yanına gitti ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yaptı ve genç ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan muayenede E.I.'nın burnunun kırıldığı ve kaşında açılma olduğu belirlendi. Aile, darp raporu alarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne müracaat etti ve öğretmen E.K. hakkında şikâyette bulundu.

soruşturma, kamera kayıtları ve aile açıklamaları:

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve okul ile öğretmenin odasını gören güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bu görüntülerin değerlendirilmesi, iddiaların aydınlatılmasında belirleyici olacak.

Aile tarafından yapılan açıklamada baba H.I. şu ifadeleri kullandı: "Çocuğumu kameranın görmediği yer olan odasına götürüyor. Güvenlik kameralarına baktık, çocuğum odaya girerken hiçbir şeyi yok, çıkarken suratı kan içinde çıkıyor. Bu kabullenebilir bir şey değil. Çocuğumun arkadaşları da olaya şahit olmuşlar ve hepsi tek tek ifade verdiler. Olayı hukuka taşıdık ve peşini bırakmayacağız."

Okul yönetimi olayla ilgili bilgi vermekten kaçınırken, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ise kendilerine ulaşan resmi bir evrak olmadığı için henüz idari bir soruşturma başlatılmadığını belirtti.

Olayla ilgili olarak savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Güvenlik kamerası kayıtları, tanık ifadeleri ve hastane bulgularının değerlendirilmesi sonucunda adli ve/veya idari sorumlulukların netleşmesi bekleniyor.

BURNU KIRILARAK YARALANAN E.I.

BURNU KIRILARAK YARALANAN E.I.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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