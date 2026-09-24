Kula'da balkonda dengesini yitiren 17 yaşındaki kız 3. kattan düştü

olayın gelişimi:

Olay, saat 23.30 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonda bulunan 17 yaşındaki Y.K., bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu binanın 3. katından zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kıza olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye nakletti.

ilk müdahale ve sevk:

Y.K., ilk olarak Kula Devlet Hastanesine getirildi. Burada yapılan muayene ve tetkikler sonucu genç kızın vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edildi. Ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin geniş çaplı incelemesi devam ediyor. Yetkililer, düşüşün nasıl gerçekleştiğine ilişkin görgü tanıklarının ifadelerine ve olay yerindeki bulgulara göre çalışmayı sürdürüyor.

Gelişmelerle ilgili yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE, BALKONDA BULUNDUĞU SIRADA DENGESİNİ KAYBEDEN 17 YAŞINDAKİ KIZ, 3. KATTAN DÜŞEREK YARALANDI. VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK OLUŞTUĞU ÖĞRENİLEN GENÇ KIZ, KULA DEVLET HASTANESİ’NDEKİ İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ’NE SEVK EDİLDİ.