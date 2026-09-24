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SPK bülteninde 71 milyon lira ceza ve 7,05 milyar liralık ihraç onayları

SPK'nın 23 Eylül 2026 tarihli 2026/64 sayılı bülteninde 3 gerçek ve 1 tüzel kişiye toplam 71.026.385 TL ceza, 1,65 milyar TL bedelsiz artırım ve 7,05 milyar TL ihraç tavanı onaylandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 01:02

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

SPK bülteninde 71 milyon lira ceza ve 7,05 milyar liralık ihraç onayları

SPK kararlarının özeti:

Sermaye Piyasası Kurulu, 23 Eylül 2026 tarihli ve 2026/64 sayılı bülteninde çeşitli idari yaptırım, ihraç belgesi ve izin taleplerine ilişkin kararlarını açıkladı. Kurul, 3 gerçek kişi ile 1 tüzel kişiye toplam 71.026.385 TL idari para cezası verilmesine karar verdi.

ceza ve yaptırımlar:

Bültende yer alan idari para cezaları, Kurulun denetim ve yaptırım mekanizmasının uygulandığını gösteriyor. Açıklamada cezaların muhataplarına ilişkin isim ve detaylandırma yapılırken, toplam ceza tutarı 71.026.385 TL olarak belirtildi.

ihraç belgeleri ve sermaye artırımları:

Kurul, iki şirketin iç kaynaklardan gerçekleştireceği bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin ihraç belgelerini toplam 1.650.000.000 TL tutarıyla onayladı. Ayrıca bir şirketin 400.000.000 TL tutarında borçlanma tavanını içeren ihraç belgesi ile bir diğer şirketin 5.000.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihraç tavanını içeren belgesi de kabul edildi. Bu kararlarla bültende yer alan onaylar kapsamında toplam 7.050.000.000 TL tutarında ihraç tavanı ve sermaye artırımı kararı alınmış oldu.

izin talepleri ve diğer kararlar:

Kurul, bir aracı kurumun ortaklık yapısındaki değişiklik ile sermaye artırımı talebini olumlu karşıladı; ilgili kurumun esas sözleşme değişikliğine de izin verildi. Buna ek olarak, bir şirketin, sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamına sahip olduğu şirketi devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşmeye ilişkin duyuru metninin onaylanması talebi uygun bulundu.

Öte yandan bir holdingin, diğer ortaklara ait payları satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için ek süre verilmesi ve pay alım teklifi fiyatının yeniden değerlendirilmesi talepleri Kurul tarafından olumsuz karşılandı. Holding'e, pay alım teklifi yükümlülüğünün süresi içinde yerine getirilmesi gerektiği bildirildi.

Genel olarak bültende yer alan kararlar; yaptırımların uygulanması, ihraç tavanlarının belirlenmesi ve piyasa işlemlerine ilişkin izin taleplerinin değerlendirilmesine odaklandı. Kurulun onayladığı ihraç belgeleri ve sermaye artırımları piyasa için önemli büyüklükler içerirken, bazı taleplerin reddi veya ek süre verilmemesi de düzenleyici çerçevenin sıkı uygulandığını gösteriyor.

SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK), 23 EYLÜL 2026 TARİHLİ BÜLTENİNDE 3 GERÇEK VE 1 TÜZEL KİŞİYE TOPLAM...

SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK), 23 EYLÜL 2026 TARİHLİ BÜLTENİNDE 3 GERÇEK VE 1 TÜZEL KİŞİYE TOPLAM 71 MİLYON 26 BİN 385 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA KARAR VERDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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