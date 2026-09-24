Erdoğan New York'ta Türkevi karşısındaki Taşkın pastanesinde vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bileşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında New York'taki temaslarını sürdürdü. BM İklim Zirvesi toplantısında yaptığı konuşmanın ardından BM Genel Merkezi önünden yürüyerek ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nin karşısında bulunan Taşkın adlı pastaneyi ziyaret etti.

ziyaret anı:

Pastaneye gelişinde işletme sahibi ve mekândaki kişilerle kısa süreli sohbet eden Erdoğan, sohbet sırasında vatandaşların taleplerini ve iyi dileklerini dinledi. Ziyaret sırasında pastanede bulunanlara samimi bir yaklaşım sergilendi ve görüşmeler fotoğraf karelerine de yansıdı.

ikram ve dönüş:

Pastanede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetine çay ikram edildi. Kısa süreli sohbetin ardından Erdoğan, programına devam etmek üzere tekrar Türkevi'ne döndü ve resmi temaslarını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nin karşısında bulunan Taşkın adlı pastaneyi ziyaret ederek pastanenin sahibi ve pastanede bulunanlarla sohbet etti.