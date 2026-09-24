Dolar 48,8525 +0,04%
Euro 55,6664 +0,01%
Bist 13.251,85 +0,40%
Altın Gram 6.794,45 +0,17%
EUR/USD 1,1387 -0,01%
Brent Petrol 97,76 -0,37%
--°

Erdoğan New York'ta Türkevi karşısındaki Taşkın pastanesinde vatandaşlarla sohbet etti

BM 81. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi karşısındaki Taşkın pastanesini ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 01:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Erdoğan New York'ta Türkevi karşısındaki Taşkın pastanesinde vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan New York'ta Türkevi karşısındaki Taşkın pastanesinde vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bileşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında New York'taki temaslarını sürdürdü. BM İklim Zirvesi toplantısında yaptığı konuşmanın ardından BM Genel Merkezi önünden yürüyerek ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nin karşısında bulunan Taşkın adlı pastaneyi ziyaret etti.

ziyaret anı:

Pastaneye gelişinde işletme sahibi ve mekândaki kişilerle kısa süreli sohbet eden Erdoğan, sohbet sırasında vatandaşların taleplerini ve iyi dileklerini dinledi. Ziyaret sırasında pastanede bulunanlara samimi bir yaklaşım sergilendi ve görüşmeler fotoğraf karelerine de yansıdı.

ikram ve dönüş:

Pastanede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetine çay ikram edildi. Kısa süreli sohbetin ardından Erdoğan, programına devam etmek üzere tekrar Türkevi'ne döndü ve resmi temaslarını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nin karşısında bulunan Taşkın adlı pastaneyi ziyaret...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nin karşısında bulunan Taşkın adlı pastaneyi ziyaret ederek pastanenin sahibi ve pastanede bulunanlarla sohbet etti.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üyesinin yanında bir oda: Kayseri ticaretini sahaya taşıyacağız
images

Turgutlu saldırısı sonrası ailelere dijital ve sembolik uyarı
images

Akşam yağışı İstanbul trafiğini yüzde 69'a yükseltti
images

Uludağ beyaz örtüsüne kavuştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan'dan Türkevi önünde net açıklama: mesajları BM ve İklim Zirvesi'nde verdik

Erdoğan New York'ta Taşkın pastanesinde çay molası verip çalışanlarla sohbet etti

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kars'ta tır motorundan çıkan yangın sürücüyü son anda kurtardı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor