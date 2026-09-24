Kars'ta tır motorundan çıkan yangın sürücüyü son anda kurtardı

olayın gelişimi:

Kars Çevreyolu Sebze Hali mevkiinde seyir halindeki bir tırın motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangını fark eden sürücü aracı durdurdu ve kendini son anda dışarı attı, böylece can kaybı yaşanmadı.

yangının yayılması ve müdahale:

Alevler kısa sürede tırın büyük bölümünü sardı ve çevrede paniğe neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ekipler yönlendirildi. Olay yerine gelen Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yoğun çalışmayla yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

sürücünün durumu ve soruşturma:

Yangın sırasında hafif şekilde yaralanan tır şoförüne olay yerinde müdahale edildi; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Müdahale sayesinde yangın çevredeki araç ve alanlara sıçramadan tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Olay, yetkililerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgedeki sürücülere araç yangınlarına karşı dikkatli olmaları ve olası bir durumda derhal 112'yi aramaları hatırlatıldı.

KARS’TA SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI: ŞOFÖR SON ANDA KURTULDU(TURGUT KAYA/KARS-İHA)