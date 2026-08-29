Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Cizre'de başarıyı eve taşıdılar: protokol YKS'de dereceye giren öğrencileri ziyaret etti

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke, 2026 YKS'de dereceye giren öğrencilere evlerinde tebrik ve destek ziyaretinde bulundu.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Cizre'de başarıyı eve taşıdılar: protokol YKS'de dereceye giren öğrencileri ziyaret etti

Cizre'de başarıyı eve taşıdılar: protokol YKS'de dereceye giren öğrencileri ziyaret etti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrenciler, ilçe protokolü tarafından evlerinde ziyaret edilerek ödüllendirildi. Ziyaretler, hem öğrencilerin başarısını kutlamak hem de eğitimin önemine vurgu yapmak amacıyla gerçekleştirildi.

Ziyaretlerin ayrıntıları:

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ile İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke, ilk olarak YKS'de dereceye giren Mücella Yağmur Akkaya'nın evini ziyaret etti. Aile ile bir araya gelen protokol, öğrenciyi ve ailesini tebrik ederek başarı sürecinde emeği geçen öğretmenlere de teşekkür etti. Ardından İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesini kazanan Adem Ercan'ın evi ziyaret edildi ve genç öğrenciyle başarıları paylaşıldı.

Protokolün mesajı ve verilen destek:

Kaymakam Baycar, ziyaretlerde eğitimin önemine dikkat çekerek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin başarısı tüm ilçemizi gururlandırdı. Öğrencimizin bu süreçte yanında olan ailesini ve öğretmenlerini kutluyor, akademik yolculuğunda devlet olarak her zaman yanlarında olacağımızı vurguluyorum" ifadelerini kullandı. Adem Ercan için ise, "Çapa Tıp gibi güzide bir fakülteyi kazanmak emeğin ve sabrın zaferidir. Hekimlik yolunda ilk adımını atan Adem evladımızı yürekten tebrik ediyorum" sözleri paylaşıldı.

Görüşmeler, öğrencilere verilen çeşitli hediyeler ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. Protokol ziyaretleri, ilçede başarıyı görünür kılmak ve gençlerin motivasyonunu artırmak amacıyla yapılan etkinlikler arasında yer aldı.

CİZRE İLÇESİNDE 2026 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI&#039;NDA (YKS) DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER EVLERİNDE...

CİZRE İLÇESİNDE 2026 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI'NDA (YKS) DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER EVLERİNDE ZİYARET EDİLEREK ÖDÜLLENDİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cankurtaran'da liselilere dolu dolu bir yaz yaşandı
images

Kütahya OSB Akademi'de yapay zekâ eğitimi: hibrit zekâ ve kurumsal güvenlik odağ...
images

İdil'de eğitimde konfor artıyor: okullar 2026-2027'de doğal gaza geçecek
images

Mersin'de MERCEK çelik kaynak kursu mezunlarının yüzde 85'i iş buldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

Gardi: Leao transferi aylar sürdü, Galatasaray hücum hattını güçlendirdi

Göztepe'de Stoilov: Galatasaray karşısında puanla ayrılmayı hak ediyorduk

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler