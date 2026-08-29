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Tavşanlı okullarında sarı çizgilerle öncelik sağlanıyor

Tavşanlı Belediyesi Zabıta ekipleri, yeni eğitim yılı öncesi okul önlerindeki yaya geçitlerini sarı boyayla yenileyerek öğrencilerin güvenliğini artırıyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Tavşanlı okullarında sarı çizgilerle öncelik sağlanıyor

Tavşanlı'da okul geçitlerinde yenileme çalışması

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul çevrelerindeki trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalara hız verildi. Tavşanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle görünürlüğünü yitirmiş ve yıpranmış yaya çizgilerinin yenilenmesine öncelik verdi.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler, ilçe genelindeki okul önlerindeki yaya geçitlerini sarı renkle boyamak üzere özel formüle sahip boyalar kullandı. Yenileme çalışmaları kapsamında yalnızca geçit çizgileri değil, aynı zamanda çevredeki trafik işaret ve levhaları da kontrol edilerek varsa eksiklikler gideriliyor. Çalışmaların, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce tamamlanması hedefleniyor.

Amaç ve sürücü uyarıları:

Uygulamada sarı rengin dikkat çekici özelliğinden yararlanılarak sürücülerin okul bölgelerine yaklaşırken hızlarını azaltmaları ve yayalara öncelik vermeleri amaçlanıyor. Yetkililer, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde sürücülerin daha dikkatli olmaları ve sarı renkle işaretlenen yaya geçitlerinde ilk hakkı öğrencilere tanımaları konusunda uyarılarda bulundu.

Belediye zabıta ekipleri, görsel vurguyu güçlendirmenin yanı sıra okul çevresindeki genel trafik düzenlemelerini de gözden geçirerek öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde can güvenliğini ön planda tutuyor. Vatandaşlara ve sürücülere duyarlılık çağrısı yapılarak yeni döneme güvenli bir başlangıç hedefleniyor.

TAVŞANLI&#039;DA OKUL BÖLGELERİNDE TRAFİK GÜVENLİĞİ ARTIRILIYOR

TAVŞANLI'DA OKUL BÖLGELERİNDE TRAFİK GÜVENLİĞİ ARTIRILIYOR

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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