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Çorum zabıtasından okul kantinlerine kapsamlı hijyen ve güvenlik denetimi

Çorum zabıta ekipleri, okul kantinlerinde MEB kriterleri, hijyen, son kullanma tarihleri ve yasak ürünlere yönelik denetimleri eğitim yılıyla birlikte artırdı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çorum zabıtasından okul kantinlerine kapsamlı hijyen ve güvenlik denetimi

Çorum Belediyesi okul kantinlerindeki denetimleri yoğunlaştırdı

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte okul kantinlerinde denetimleri yoğunlaştırdı. Denetimler, okul ortamlarında tüketilen ürünlerin güvenliği ve hijyen standartlarının korunmasına odaklanıyor.

denetim kapsamı:

İncelemelerde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygunluk öncelikli olarak değerlendiriliyor. Ekipler, kantinlerde satışı yasak ürünlerin bulunup bulunmadığını kontrol ediyor; ürünlerin son kullanma tarihleri ve paket bütünlüğü ile birlikte işletme hijyen şartları ve genel düzen de titizlikle inceleniyor.

belediyenin açıklaması:

Belediyeden yapılan açıklamada, çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesinin öncelikli olduğu vurgulanarak, okul kantinlerine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

ÇORUM BELEDİYESİ, ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÜRÜNLERE ULAŞABİLMESİ AMACIYLA OKUL...

ÇORUM BELEDİYESİ, ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÜRÜNLERE ULAŞABİLMESİ AMACIYLA OKUL KANTİNLERİNDEKİ DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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