Dolar 49,0289 +0,03%
Euro 55,1714 -0,67%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.615,79 +0,25%
EUR/USD 1,1231 -0,91%
Brent Petrol 102,49 +4,55%
--°

Mersin'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda şüpheli cezaevine gönderildi

Mersin'de düzenlenen operasyonda 177,01 gram sentetik kannabinoid, 17 sentetik ecza hapı ve 6 bin 950 TL ele geçirildi; bir şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Mersin'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda şüpheli cezaevine gönderildi

operasyonun detayları:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Ekiplerin ilçelerde yürüttüğü çalışmalar kapsamında B.Ü. isimli şahsın üzerinde ve bulunduğu yerde arama yapıldı.

ele geçirilenler:

Aramalarda 177,01 gram sentetik kannabinoid, 17 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 950 TL para ele geçirildi.

soruşturma ve hukuki süreç:

Gözaltına alınan B.Ü. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MERSİN’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN VE SOKAK SATICISI OLARAK TABİR EDİLEN ŞAHISLARA YÖNELİK...

MERSİN’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN VE SOKAK SATICISI OLARAK TABİR EDİLEN ŞAHISLARA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 177,01 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD, 17 SENTETİK ECZA HAPI İLE 6 BİN 950 TL ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu zincirleme kaza: 3 yaralı
images

Aydın'da dijital delillerle sonuçlanan müstehcenlik operasyonunda iki kişi tutuk...
images

Kavşakta kırmızı ışık ihlali vip tur araçlarına çarptı: 3 kişi yaralandı
images

Soma'da İmbat Madencilik sahasında göçük: kurtarma çalışmaları sürüyor, aileler...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu zincirleme kaza: 3 yaralı

Aydın'da dijital delillerle sonuçlanan müstehcenlik operasyonunda iki kişi tutuklandı

Kavşakta kırmızı ışık ihlali vip tur araçlarına çarptı: 3 kişi yaralandı

Soma'da İmbat Madencilik sahasında göçük: kurtarma çalışmaları sürüyor, aileler sahada bekliyor

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı