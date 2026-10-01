Mersin'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda şüpheli cezaevine gönderildi

operasyonun detayları:
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Ekiplerin ilçelerde yürüttüğü çalışmalar kapsamında B.Ü. isimli şahsın üzerinde ve bulunduğu yerde arama yapıldı.
ele geçirilenler:
Aramalarda 177,01 gram sentetik kannabinoid, 17 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 950 TL para ele geçirildi.
soruşturma ve hukuki süreç:
Gözaltına alınan B.Ü. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MERSİN’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN VE SOKAK SATICISI OLARAK TABİR EDİLEN ŞAHISLARA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 177,01 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD, 17 SENTETİK ECZA HAPI İLE 6 BİN 950 TL ELE GEÇİRİLDİ.
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