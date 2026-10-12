Sivasspor hazırlıklarını tamamladı, Bandırma deplasmanına odaklandı

Sivasspor hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 10. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını son antrenmanla tamamladı. Seans, teknik direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanın ayrıntıları:

Çalışmada futbolcular önce ısınma hareketleri yaptı; ardından ekip halinde pas çalışmaları ve taktik organizasyonlara ağırlık verildi. Antrenmanda uygulanan program, maç ritmini yakalamaya ve takım organizasyonlarını güçlendirmeye yönelikti.

Maç programı ve yer:

Trendyol 1. Lig 10. hafta karşılaşması 13 Ekim 2026 Salı günü saat 14.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 10. HAFTASINDA DEPLASMANDA BANDIRMASPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.