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Küçükçekmece'de 56 ekipli asayiş uygulaması: 7 aranan şüpheli gözaltında

Küçükçekmece'de 56 ekip, 112 personelle yapılan uygulamada 7 aranan şüpheli yakalandı; ruhsatsız tabanca ve bir çalıntı motosiklet ele geçirildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 19:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Küçükçekmece'de 56 ekipli asayiş uygulaması: 7 aranan şüpheli gözaltında

Küçükçekmece'de güvenlik denetimi gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla kapsamlı bir asayiş uygulaması düzenledi. Denetimlere, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüklerine bağlı birimler katıldı.

uygulamanın kapsamı:

Uygulama, Mehmet Akif, Atatürk ve Kanarya mahallelerinde, önceden belirlenen noktalarda gerçekleştirildi. Operasyona toplam 56 ekip ve 112 personel katıldı. Denetimler sırasında bin 655 şahıs, 234 araç ve 123 motosiklet sorgulandı; Genel Bilgi Taraması (GBT) ve araç kontrolleri titizlikle uygulandı.

yakalananlar ve ele geçirilenler:

Denetimler sonucunda aranan şahıslara yönelik çalışmalar meyvesini verdi. Operasyon kapsamında 7 aranan şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Suç şemalarına göre dağılımda; uyuşturucu madde kullanmak suçundan 4 şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 1 şahıs ile adli makamlarca aranan 2 şahıs yakalanarak işlem başlatıldı.

idari işlemler ve trafik denetimleri:

Uygulama sırasında kimlik bildirmeme nedeniyle Kabahatler Kanunu kapsamında 1 şahsa idari işlem uygulandı. Trafik denetimlerinde ise kask takmayan 2 motosiklet sürücüsüne cezai işlem yapıldı.

Emniyet yetkilileri, planlı denetimlerin ilçedeki asayişin korunmasına katkı sağladığını belirtti; benzer uygulamaların sürdürüleceği bildirildi.

Küçükçekmece’deki asayiş uygulamasında 7 aranan şüpheli yakalandı

Küçükçekmece’deki asayiş uygulamasında 7 aranan şüpheli yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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