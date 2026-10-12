Erzurum'un potansiyelini harekete geçirmek için ortak akıl vurgusu

Erzurum Ticaret Borsası heyeti TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney ve beraberindeki Meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu Ankara’da ziyaret etti. Görüşmede yeni dönemin öncelikleri, kent ekonomisinin canlandırılması ve üyelerin finansmana erişimi ön planda değerlendirildi.

Görüşmede ele alınan öncelikler:

Yakın dönemde yeniden ETB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen ve aynı zamanda TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi olan Hakan Oral tarafından aktarılan beklentiler doğrultusunda, kentin ekonomik potansiyelinin harekete geçirilmesi, üretimin ve ticaretin desteklenmesi konuları masaya yatırıldı. Heyet, üyelerin talepleri ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek proje önerilerini TOBB ile istişare etti.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret Borsası'nın proje odaklı yaklaşımını öne çıkararak kurumun adeta bir proje fabrikası gibi çalıştığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, oda ve borsalara düşen sorumluluklara dikkat çekerek üyelerin hak ve hukukunun korunmasının ortak görev olduğunu vurguladı.

Finansman ve üretim odaklı adımlar:

Görüşmede iş dünyasının finansmana erişimi özel bir başlık olarak tartışıldı. Hisarcıklıoğlu, Kredi Garanti Fonu üzerinden sağlanan destekler ve düşük faizli kredi imkanlarına değinerek işletmelerin bu kanallardan yararlanmasının sürdürülebilir üretim ve ticaret için kritik olduğunu belirtti. Heyet, üyelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak mekanizmaların etkin kullanımı ve yeni imkanların değerlendirilmesi gerektiği üzerinde mutabık kaldı.

Toplantıda ayrıca Erzurum'un tarihî ticaret kültürü ve üretim geleneğinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Hisarcıklıoğlu, 1960 öncesinde Erzurum ekonomisinin Gaziantep'in önünde olduğuna işaret ederek, tarım ve hayvancılık altyapısının sunduğu fırsatların daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Hakan Oral toplantının ardından yaptığı açıklamada, yeni dönemde üyelerin ihtiyaçlarını öne alan ve şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlayan projelerle çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Oral, TOBB ile sürdürülen iş birliğinin önemini vurgulayarak ortak akıl, istişare ve dayanışma anlayışıyla hareket edeceklerini ifade etti.

Görüşme, karşılıklı değerlendirmeler ve iyi niyet temennileriyle sona erdi. Heyet, gerçekleştirilen istişarelerin Erzurum Ticaret Borsası'nın yeni dönem çalışmalarına ve kent ekonomisinin gelişimine katkı sağlamasını hedefliyor.

Kadın Meclis üyelerinin daveti:

Erzurum Ticaret Borsası Kadın Meclis üyeleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na 28 Ekim tarihinde düzenlenecek olan ve Erzurum'un birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesini amaçlayan "Erzurum birlikte güçlü" toplantısına Fahri Erzurumlu sıfatıyla davet takdiminde bulundular. Bu davetin, kent ile iş dünyası arasında daha sıkı temaslar kurulmasına katkı sağlaması bekleniyor.

ERZURUM TİCARET BORSASI (ETB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN ORAL, MECLİS BAŞKANI YAVUZ GÜNEY VE BERABERİNDEKİ MECLİS ÜYELERİ, TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NU ZİYARET ETTİ.