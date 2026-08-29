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D-400'de kırmızı ışık iddiası 7 araçlık zincirleme kazaya yol açtı

Mersin Erdemli'de D-400 karayolunda iddia edilen kırmızı ışık ihlali sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 22:49

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 22:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

D-400'de kırmızı ışık iddiası 7 araçlık zincirleme kazaya yol açtı

kaza nasıl gerçekleşti:

Mersin'in Erdemli ilçesinde, D-400 karayolunun Antalya istikameti yakınlarında zincirleme kaza meydana geldi. Yaylayolu Işıklı Kavşağına yaklaşan araçlardan birinin, iddiaya göre, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldığı belirtildi. Çarpışma sonucu toplam 7 araç birbirine girdi; çarpmanın etkisiyle bir araç yoldan çıkarak refüje çıktı.

müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer kaza sonucu 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

görüntüler ve soruşturma:

Kaza anına ilişkin görüntülerin bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı, olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi. Yetkililer, kazanın nedenleri ve sorumluluklarına ilişkin araştırmanın sürdüğünü açıkladı.

MERSİN ERDEMLİ İLÇESİNDE 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI BİR İŞ...

MERSİN ERDEMLİ İLÇESİNDE 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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