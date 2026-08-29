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Didim'de oğlunun bıçak darbesiyle ağır yaralanan baba hayatını kaybetti

Didim'de 16 Ağustos'ta oğlu Ş.Ş. tarafından kalbine bıçak saplanan Gürler Şahin (52), 13 günlük tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 22:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Didim'de oğlunun bıçak darbesiyle ağır yaralanan baba hayatını kaybetti

olayın oluşumu:

Aydın'ın Didim ilçesi Balat Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta meydana gelen olayda, eşinden boşandığı öğrenilen Gürler Şahin (52) ile annesi ile birlikte yaşayan oğlu Ş.Ş (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ş.Ş.'nin eline aldığı bıçağı babasının kalbine sapladığı belirtildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

tedavi ve adli süreç:

Hastanede 13 günlük tedavi gören Gürler Şahin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şahin'in cenazesi Balat Mahallesi'nde toprağa verildi.

Olayla ilgili şüpheli Ş.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve adli süreç başlatıldı.

AYDIN&#039;IN DİDİM İLÇESİNDE 20 YAŞINDAKİ OĞLU TARAFINDAN KALBİNDEN BIÇAKLANAN BABA, 13 GÜNLÜK YAŞAM...

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE 20 YAŞINDAKİ OĞLU TARAFINDAN KALBİNDEN BIÇAKLANAN BABA, 13 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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