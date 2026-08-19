Dolar 47,9435 0,00%
Euro 56,1179 +0,21%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.015,46 +0,13%
EUR/USD 1,1682 +0,00%
Brent Petrol 92,28 +0,72%
--°

Dağda sızgıla otu toplarken kayalıklardan düşen kişi ekiplerin yürüyüşüyle kurtarıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde sızgıla otu toplarken kayalıklardan düşen A.P., itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık yürüyüşüyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 10:55

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 11:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Dağda sızgıla otu toplarken kayalıklardan düşen kişi ekiplerin yürüyüşüyle kurtarıldı

Dağlık alanda kaza

Olay, 09.30 sıralarında Bucak ilçesine bağlı Beşkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.P., sızgıla otu toplamak amacıyla çıktığı dağlık alanda kayalıklardan düşerek yaralandı.

Müdahale ve ulaşım:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçların ulaşabildiği noktaya kadar ilerledikten sonra, yaralıya ulaşmak için buradan yaklaşık 30 dakika yaya olarak ilerledi ve bulunduğu yerden müdahaleyle kurtardı.

Sağlık durumu ve sevk:

Olay yerinde yapılan ilk müdahalede yaralının bilincinin açık olduğu öğrenildi. A.P., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BURDUR&#039;UN BUCAK İLÇESİNDE SIZGILA OTU TOPLAMAK İÇİN DAĞLIK ALANA ÇIKAN VATANDAŞ, KAYALIKLARDAN...

BURDUR'UN BUCAK İLÇESİNDE SIZGILA OTU TOPLAMAK İÇİN DAĞLIK ALANA ÇIKAN VATANDAŞ, KAYALIKLARDAN DÜŞEREK YARALANDI. YARALI, EKİPLERİN YAKLAŞIK 30 DAKİKALIK YAYA ULAŞIMININ ARDINDAN BULUNDUĞU YERDEN KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi