Dağda sızgıla otu toplarken kayalıklardan düşen kişi ekiplerin yürüyüşüyle kurtarıldı

Dağlık alanda kaza

Olay, 09.30 sıralarında Bucak ilçesine bağlı Beşkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.P., sızgıla otu toplamak amacıyla çıktığı dağlık alanda kayalıklardan düşerek yaralandı.

Müdahale ve ulaşım:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçların ulaşabildiği noktaya kadar ilerledikten sonra, yaralıya ulaşmak için buradan yaklaşık 30 dakika yaya olarak ilerledi ve bulunduğu yerden müdahaleyle kurtardı.

Sağlık durumu ve sevk:

Olay yerinde yapılan ilk müdahalede yaralının bilincinin açık olduğu öğrenildi. A.P., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BURDUR'UN BUCAK İLÇESİNDE SIZGILA OTU TOPLAMAK İÇİN DAĞLIK ALANA ÇIKAN VATANDAŞ, KAYALIKLARDAN DÜŞEREK YARALANDI. YARALI, EKİPLERİN YAKLAŞIK 30 DAKİKALIK YAYA ULAŞIMININ ARDINDAN BULUNDUĞU YERDEN KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.