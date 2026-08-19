Tavas'ta zeybek, müzik ve buluşma gecesi: Merve Özbey sahne aldı

konserden notlar:

Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen Tavas Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali, sahneye çıkan Merve Özbey ile coşkulu bir atmosfere dönüştü. Etkinliğe Tavas merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de çok sayıda vatandaş katıldı; alanı dolduran binlerce izleyici, sanatçının repertuarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser boyunca seyirci ile kurulan etkileşim, akşamın öne çıkan unsurlarındandı. Sahne performansı ve izleyicinin enerjisi, festival programına damga vurdu ve bölge kültürünün canlandığı bir gece yaşandı.

katılım ve organizasyon:

Organizasyonu gerçekleştiren Tavas Belediyesi etkinlik süresince düzen ve güvenliği ön planda tutarak katılımcılara rahat bir izleme imkânı sağladı. Festival, yerel kültürün tanıtılması hedefiyle planlanmış etkinlikler arasında yer aldı ve hem gençler hem ailelerin ilgi gösterdiği bir buluşma oldu.

hediye töreni ve teşekkür:

Konserin ardından Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Merve Özbey'e Tavas'ın yöresel değerlerini yansıtan armağanlar takdim etti. Sanatçıya coğrafi işaretli Tavas Baklavası, Tavas yanık kokulu koyun yoğurdu ve terakota sanatıyla hazırlanmış özel bir vazo hediye edildi. Başkan Tatık, hediyelerle Tavas kültürünü ve yerel üretimi tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Festival, bölgenin kültürel etkinlik takvimine canlılık kazandırırken, katılımcılar için unutulmaz bir akşam bıraktı ve önümüzdeki yıllarda benzer etkinliklerin devam edeceğinin sinyallerini verdi.

TAVAS BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TAVAS ZEYBEK, KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ’NDE SAHNE ALAN MERVE ÖZBEY, BİNLERCE VATANDAŞA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.