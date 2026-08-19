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Ardeşen'de 4. kat yangını evi kullanılamaz hale getirdi

Ardeşen'de 10 katlı binanın 4. katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok, daire kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 11:33

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ardeşen'de 4. kat yangını evi kullanılamaz hale getirdi

Ardeşen'de 4. kat yangını korkuttu

Rize'nin Ardeşen ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki Aris Park Sitesi A Blokta bulunan 10 katlı apartmanın 4. katındaki bir dairede, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alev ve yoğun duman, çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde fark edildi.

Olayın gelişimi:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Hasar ve soruşturma:

Yangın nedeniyle 4. kattaki dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

RİZE&#039;DE MEYDANA GELEN YANGINDA BİR EV TAMAMEN KULLANILMAZ HALE GELDİ

RİZE'DE MEYDANA GELEN YANGINDA BİR EV TAMAMEN KULLANILMAZ HALE GELDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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