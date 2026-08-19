Ardeşen'de 4. kat yangını evi kullanılamaz hale getirdi

Ardeşen'de 4. kat yangını korkuttu

Rize'nin Ardeşen ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki Aris Park Sitesi A Blokta bulunan 10 katlı apartmanın 4. katındaki bir dairede, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alev ve yoğun duman, çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde fark edildi.

Olayın gelişimi:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Hasar ve soruşturma:

Yangın nedeniyle 4. kattaki dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

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