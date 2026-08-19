Silifke'de kavşakta çarpışma: polis aracı devrildi, iki kişi yaralandı

kaza nasıl meydana geldi:

Kaza, Ulugöz Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.T. yönetimindeki 01 ARD 392 plakalı otomobil, trafik ışıklarında M.K. idaresindeki 33 RY 5919 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.A.T. idaresindeki araç karşı şeride geçerek, Silifke’den Taşucu istikametine seyir halinde olan polis memuru A.U. yönetimindeki 33 A 59311 plakalı polis ekip aracına çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle polis ekip aracı takla atarak yol kenarında durdu. Olayda toplam üç araçta hasar oluştu.

yaralılar ve müdahale:

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.A.T. ile polis memuru A.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yürütülen ilk çalışmalarda araçların pozisyonu ve çarpışma yönleri tespit edilerek rapor tutuldu; soruşturma sürecinde trafik kayıtları ve görgü tanıkları değerlendirilecek.

Polis ekiplerinin karıştığı kazalar, ekip araçlarının görev önceliği ve güvenlik koşulları açısından özel öneme sahip olduğundan, yetkililer bilgi toplama ve olayın nedenini netleştirme yönünde adımlarını sürdürüyor.

MERSİN’İN SİLİFKE İLÇESİNDE TRAFİK IŞIKLARINDA MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME KAZADA, BİRİ POLİS 2 KİŞİ YARALANDI. KAZADA POLİS EKİP ARACI TAKLA ATARKEN, 3 ARAÇTA DA HASAR OLUŞTU.