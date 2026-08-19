Jandarmanın Nazilli operasyonunda araç ve evde esrar, silah ile 170 bin lira ele geçirildi

Olayın gelişimi:

Aydın’ın Nazilli ilçesi Çapahasan Mahallesi’nde jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttükleri çalışma sırasında iki şüpheliyi alışveriş anında suçüstü yakaladı. Operasyonda şüpheliler S.K. (57) ve Ö.A. (37) olarak tespit edildi ve derhal gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilenler:

Şüphelilerin bulunduğu araç ve S.K.'nın ikametinde yapılan aramalarda 996 gram kubar esrar, satışa hazır hale getirilmiş 19 paket (1 gramlık) kubar esrar, 1 adet tabanca, 1 adet cep telefonu ve 170 bin TL nakit ele geçirildi. Ö.A. üzerinde ise satışa hazır 2 paket (1 er gramlık) kubar esrar ve 1 adet cep telefonu bulundu.

Gözaltı ve yargılama:

Şüpheliler, adli işlemler için emniyete götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın ve delillerin yargı sürecinde değerlendirileceği bildirildi.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE İKİ ŞÜPHELİ UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİ YAPTIĞI ESNADA SUÇÜSTÜ YAKALANDI.